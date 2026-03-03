Bvlgari apresenta coleção de Artigos de Couro e Acessórios Fall-Winter 2026 durante a Semana de Moda de Milão - Bvlgari / divulgação

Publicado 03/03/2026 09:39

Olá, meninas!

Amiga, senta que lá vem luxo. Durante a poderosa Semana de Moda de Milão, a Bvlgari simplesmente entregou tudo ao apresentar a coleção de Artigos de Couro e Acessórios Fall–Winter 2026. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo: herança, joia, couro impecável e aquele drama chique que só uma maison romana sabe fazer.



A marca segue naquela vibe maravilhosa de pegar seus símbolos icônicos da joalheria e transformar em bolsa desejo. É como se cada peça tivesse saído direto de um porta-joias, só que pronta pra passear por aí. A coleção mistura modelos atemporais com novas silhuetas super contemporâneas, tudo em tons quentes, vibrantes, inspirados em gemas preciosas. É marrom terracota, verde esmeralda, dourado, magenta… uma paleta que abraça e impacta ao mesmo tempo.



E não foi só sobre bolsa, não. A marca também apresentou sua nova coleção de óculos, mantendo essa conversa entre moda e joalheria, sempre com aquele acabamento impecável que faz a gente olhar duas vezes.



Agora deixa eu te contar o que aconteceu em Milão. A boutique da marca na Via Montenapoleone virou praticamente um espetáculo sensorial. Foram 400 convidados da imprensa internacional e talentos do mundo inteiro vivendo uma experiência imersiva. A nova Serpenti Cuoricino ganhou vida com uma instalação sonora desenvolvida com o cantouchthis.studio. Sim, as bolsas reagiam ao toque. Você encostava e elas respondiam com uma paisagem sonora cheia de emoção. Escultórica, sensorial, ousada. Um verdadeiro show. Era como se moda, música e movimento estivessem dançando juntas dentro da loja.



Falando em Tubogas, essa palavra que já nasce chique. A nova Tubogas Sphere é aquela bolsa noite que chega silenciosa e domina o ambiente. Silhueta retangular, limpa, arquitetônica, com uma alça de metal dourado inspirada nas espirais flexíveis da técnica Tubogas. E as extremidades esféricas? Uma homenagem às pulseiras dos anos 70 da marca, aquelas com esferas esculturais que são puro poder. Tem versões com esferas esmaltadas em Citrino, Verde Esmeralda e Granada Romana, outras com pavê de cristais. Ela transita do dia para a noite com uma facilidade impressionante. Chega em agosto nas versões em couro preto e Nabuk Terracota de novilho, e em novembro aparecem as edições em Branco Pérola e até couro preto brilhante de crocodilo. É luxo sem pedir licença.



A Tubogas Parentesi Top Handle em veludo preto é outra que faz a gente suspirar. A alça escultural reproduz a técnica Tubogas e o fecho lembra uma joia. Cristais iluminam os detalhes e ainda tem uma corrente removível pra dar versatilidade. Chega em novembro de 2026, já pode colocar na lista de desejos.



E a clutch Tubogas Parentesi? Um sonho em cetim magenta, terracota ou couro preto brilhante de crocodilo. A alça Tubogas vem cravejada de cristais brilhantes e cria aquele contraste perfeito entre delicadeza e impacto. As versões em cetim chegam em agosto e a de crocodilo em novembro.



Tem também a Tubogas Cabochon, que parece uma joia transformada em bolsa. A versão em veludo preto vem com pedras lapidadas em cabochão, emolduradas por cristais. Já a de cetim azul-petróleo mistura madrepérola branca e cinza com aplicações de cristais. É aquela peça que você segura e sente o peso do acabamento impecável.



E claro que não poderia faltar a Serpenti. A Serpenti Cuore “1968” traz aquele formato de coração escultural com alça de metal esmaltado à mão em formato de serpente. Nesta temporada ela aparece numa combinação linda de Turquesa Feroza, Verde Esmeralda, Branco Pérola e Preto, harmonizando com o couro Smeraldo Prezioso. Chega em agosto de 2026 e já nasce icônica.



Já a Serpenti Cuoricino é a versão joia, pequenininha, delicada e poderosa ao mesmo tempo. Vem em cetim preto, magenta e também em Soft Nappa dourado, perfeita para noites de festa, celebrações e aquele momento em que você quer brilhar sem esforço.



No fim das contas, a coleção inteira é isso: tradição romana encontrando modernidade, joalheria virando acessório de moda e a certeza de que algumas peças não são só bolsas, são declarações. É aquele tipo de luxo que não grita, mas todo mundo escuta.