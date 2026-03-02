Beber água, evitar jejum prolongado e respeitar os limites do corpo fazem toda diferença - Reprodução/Redes sociais

Beber água, evitar jejum prolongado e respeitar os limites do corpo fazem toda diferença

Publicado 02/03/2026 10:53

Olá, meninas!

Depois que a nossa diva Ivete Sangalo deu aquele susto e desmaiou por causa de uma desidratação provocada por infecção intestinal, muita gente começou a se perguntar: gente, o que aconteceu exatamente? E é aí que entra um nome que parece complicado, mas é mais comum do que a gente imagina: síncope vasovagal.



Basicamente, é aquele desmaio que acontece quando o corpo dá uma “pane” momentânea e não consegue manter o sangue chegando direitinho ao cérebro. Resultado? A pessoa apaga por alguns segundos. E olha, isso é bem mais comum do que parece. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta que cerca de 40% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de desmaio ao longo da vida. Quase metade do mundo, né?



No caso da Ivete, o que pegou foi a desidratação forte por causa da diarreia intensa. Quando a gente perde muito líquido, o volume de sangue diminui e a pressão pode despencar. Aí começam aqueles sinais clássicos: tontura, fraqueza, visão escurecendo, suor frio… até que, em situações mais intensas, vem o desmaio. Infecção intestinal, virose, intoxicação alimentar, tudo isso pode desencadear esse cenário, principalmente quando o corpo já está fragilizado.



O médico Raphael Souza, da SegMedic, explica direitinho o que acontece no organismo: “O corpo perde momentaneamente a capacidade de manter a circulação adequada, e isso pode levar à perda de consciência por alguns segundos. Entre os principais fatores desencadeantes estão desidratação, infecções, jejum prolongado, calor intenso e estresse físico”.



E ele ainda reforça algo super importante: “Quando o corpo perde líquido ou enfrenta situações de estresse físico, como infecções, calor excessivo ou jejum prolongado, o sistema circulatório pode ter dificuldade de manter o fluxo adequado de sangue para o cérebro, o que favorece o desmaio”.



Ou seja, não é drama, não é “frescura” e muito menos simples fraqueza. É o corpo pedindo socorro.



Agora, a parte boa: na maioria das vezes, dá para prevenir com atitudes simples no dia a dia. Beber água ao longo do dia é básico, mas faz toda diferença. O próprio médico lembra: “A hidratação é fundamental para manter o volume sanguíneo e a pressão arterial estáveis. Em casos de diarreia, vômito ou febre, a perda de líquidos é maior, e a reposição deve ser intensificada”.



Ficar muitas horas sem comer também não ajuda em nada. O corpo precisa de energia constante para manter tudo funcionando redondo. E nada de ignorar os primeiros sinais. Sentiu tontura, visão escurecendo, aquele calor estranho? Senta ou deita na hora e, se der, eleva as pernas. Como o médico orienta: “Ao perceber esses sintomas, a recomendação é sentar ou deitar imediatamente e, se possível, elevar as pernas. Isso ajuda a melhorar o retorno do sangue ao cérebro e pode evitar a perda de consciência”.



Levantar devagar depois de ficar muito tempo sentada ou deitada também é um cuidado simples que evita aquele mundo girando do nada. E fugir de ambientes muito quentes e abafados é quase regra, principalmente se você já estiver se sentindo meio fraca.



Apesar do susto, o episódio da Ivete não teve maior gravidade. Mas ele serve como aquele alerta carinhoso que a gente às vezes ignora: prestar atenção no corpo é um ato de amor próprio. Desmaio não é algo para ser tratado como banal, principalmente se acontecer durante esforço físico, vier com dor no peito, palpitação, falta de ar ou se a pessoa já tiver problema cardíaco.



Na maior parte das vezes, a síncope vasovagal é benigna, sim. Mas entender o que está por trás e buscar avaliação médica quando necessário é o que garante segurança e tranquilidade. No fim das contas, é sobre cuidar da saúde com atenção, hidratar esse corpinho e não subestimar os sinais que ele dá.