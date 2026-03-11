Tecnologia pode reforçar a proteção prevista na Lei Maria da Penha - Reprodução/Internet

Publicado 11/03/2026 09:58

Olá, meninas!

Olha só uma notícia que merece nossa atenção. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode reforçar a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. A ideia é simples, mas bem importante: em situações de risco, a polícia deverá pedir à Justiça que o agressor passe a usar tornozeleira eletrônica.



Na prática, isso significa que ele poderá ser monitorado para garantir que respeite a distância da vítima e cumpra as medidas protetivas. Com a tornozeleira, as autoridades conseguem acompanhar os movimentos do agressor e agir mais rápido caso ele tente se aproximar da mulher ou descumprir alguma decisão judicial.



É mais um recurso para fortalecer a proteção prevista na Lei Maria da Penha, que já existe justamente para garantir segurança às mulheres que enfrentam esse tipo de situação. Afinal, muitas vezes o medo maior é justamente que o agressor ignore a ordem de afastamento.



Agora o projeto ainda precisa passar pelo Senado para continuar avançando. Se também for aprovado por lá, a medida pode virar lei e ampliar ainda mais os mecanismos de proteção.



No fundo, o objetivo é claro: criar formas mais eficazes de evitar que a violência se repita e garantir que as mulheres se sintam mais seguras. Porque quando o assunto é proteção, todo reforço é bem-vindo.