Pequenos incômodos do dia a dia podem ser os primeiros alertas de que a circulação não vai tão bem quanto pareceReprodução/Internet

Publicado 09/03/2026 09:34

Olá, meninas!

Tem dias em que a gente chega em casa, tira o sapato e pensa: “nossa, minha perna tá estranha hoje”. Mais inchada, pesada, às vezes com umas manchinhas diferentes ou até aquela coceira chata que não passa. A gente culpa o salto, o calor, o dia puxado… mas nem sempre é só isso.



O Dr. Caio Focássio, que é cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, faz um alerta importante. Esses sinais aparentemente simples podem ser os primeiros indícios de que a circulação não está funcionando tão bem quanto deveria. E quando a gente deixa pra lá, problemas como varizes mais avançadas e até trombose podem entrar em cena.



Ele explica assim:

“A circulação das pernas depende do bom funcionamento das veias, que transportam o sangue de volta ao coração. Quando esse processo encontra obstáculos, seja por sedentarismo, genética ou hábitos inadequados, começam a surgir sinais de que algo não vai bem. Quanto mais cedo esses sinais forem identificados, maior a chance de evitar complicações”.



Ou seja, não é exagero prestar atenção no que o corpo mostra.



Se no fim do dia seus pés e tornozelos estão visivelmente mais inchados, isso pode indicar insuficiência venosa, quando o sangue encontra dificuldade para subir de volta ao coração. Aquela coceira persistente, principalmente se vier acompanhada de pele ressecada e descamação, também pode ser um sinal de que a circulação está comprometida.



As manchas mais escuras, avermelhadas ou arroxeadas nas pernas não devem ser ignoradas. Elas podem indicar fragilidade capilar e acúmulo de sangue nos tecidos, mostrando que as veias estão sobrecarregadas. A sensação constante de peso, dor ou cansaço também entra nessa lista. E os vasinhos e varizes aparentes vão muito além da estética, podem ser sinal de insuficiência venosa crônica.



Até o formigamento ou aquela dormência frequente, como se a perna estivesse “adormecendo” sozinha, pode estar ligado a alterações na circulação arterial, dificultando a chegada de oxigênio e nutrientes.



E ele reforça:

“A saúde das pernas reflete a saúde vascular como um todo. Ignorar os primeiros sinais pode levar a complicações que poderiam ser evitadas com simples mudanças no dia a dia e, quando necessário, acompanhamento médico. Se as pernas estão falando, é hora de ouvir e agir”.



No fim das contas, é sobre não normalizar o desconforto. Nosso corpo dá sinais o tempo todo. A gente só precisa parar, observar e, se for algo frequente, buscar avaliação. Cuidar das pernas é cuidar da saúde por inteiro, e isso nunca é detalhe.

