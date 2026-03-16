Vestidos deslumbrantes e muito brilho marcaram a chegada das celebridades ao Oscar 2026 - Getty Images/Reprodução

Vestidos deslumbrantes e muito brilho marcaram a chegada das celebridades ao Oscar 2026Getty Images/Reprodução

Publicado 16/03/2026 10:48

Olá, meninas!

O tapete vermelho do Academy Awards foi daqueles momentos que fazem a gente parar para reparar em cada detalhe. Muito brilho, vestidos deslumbrantes e produções que deram o que falar entre os fashionistas. Antes mesmo da cerimônia começar, as estrelas já estavam entregando glamour e estilo na chegada ao evento em Hollywood.



Entre os destaques da noite, Emma Stone apareceu com um vestido prateado que parecia quase líquido, daqueles que refletem a luz e fazem a atriz brilhar de todos os ângulos. A produção sofisticada chamou atenção pela elegância e pelo efeito moderno, reforçando o clima glamouroso do tapete vermelho.

Vestidos deslumbrantes e muito brilho marcaram a chegada das celebridades ao Oscar 2026 Getty Images/Reprodução



Quem também roubou a cena foi Demi Moore. A atriz surgiu com um vestido cheio de personalidade, com plumas e um degradê escuro que misturava tons de preto e verde. O resultado? Um visual dramático e super marcante, bem digno de uma noite como o Oscar.



Já Elle Fanning apostou em um estilo quase de conto de fadas. A atriz apareceu com um vestido branco brilhante, daqueles bem volumosos, que lembram uma princesa moderna no tapete vermelho. A escolha trouxe um ar clássico e delicado para a premiação.



Quem preferiu ousar um pouco mais foi Teyana Taylor. Ela apareceu com um vestido transparente cheio de detalhes e uma saia com plumas que formava uma cauda dramática. Para completar o look, muitas joias e diamantes, puro impacto fashion. Quem também roubou a cena foi Demi Moore. A atriz surgiu com um vestido cheio de personalidade, com plumas e um degradê escuro que misturava tons de preto e verde. O resultado? Um visual dramático e super marcante, bem digno de uma noite como o Oscar.Já Elle Fanning apostou em um estilo quase de conto de fadas. A atriz apareceu com um vestido branco brilhante, daqueles bem volumosos, que lembram uma princesa moderna no tapete vermelho. A escolha trouxe um ar clássico e delicado para a premiação.Quem preferiu ousar um pouco mais foi Teyana Taylor. Ela apareceu com um vestido transparente cheio de detalhes e uma saia com plumas que formava uma cauda dramática. Para completar o look, muitas joias e diamantes, puro impacto fashion.

As celebridades apostaram em produções impactantes para a noite mais glamourosa do cinema Getty Images/Reprodução



E claro que também teve espaço para o brilho clássico de Hollywood. Goldie Hawn apostou em um vestido preto cheio de brilho, combinado com luvas longas, trazendo aquele toque retrô elegante que nunca sai de moda.



No fim das contas, o tapete vermelho do Oscar mostrou mais uma vez que a premiação não é só sobre cinema. É também um verdadeiro desfile de estilo, onde cada celebridade usa a moda para mostrar um pouco da própria personalidade e, claro, arrancar suspiros e muitos comentários nas redes sociais. E claro que também teve espaço para o brilho clássico de Hollywood. Goldie Hawn apostou em um vestido preto cheio de brilho, combinado com luvas longas, trazendo aquele toque retrô elegante que nunca sai de moda.No fim das contas, o tapete vermelho do Oscar mostrou mais uma vez que a premiação não é só sobre cinema. É também um verdadeiro desfile de estilo, onde cada celebridade usa a moda para mostrar um pouco da própria personalidade e, claro, arrancar suspiros e muitos comentários nas redes sociais.

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