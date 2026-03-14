Ideias práticas para misturar conforto e estilo sem complicar o look - Reprodução/Instagram

Ideias práticas para misturar conforto e estilo sem complicar o lookReprodução/Instagram

Publicado 14/03/2026 09:34

Olá, meninas!

Sabe aquele combo que parece improvável, mas quando você testa percebe que faz total sentido? Pois é… vestido com tênis é exatamente isso. Muita gente ainda acha ousado, mas a real é que essa mistura já virou queridinha porque consegue juntar conforto e estilo sem esforço. A moda abraçou essa combinação justamente porque ela funciona pra vários estilos e ocasiões, desde um rolê casual até produções mais arrumadinhas.



Uma forma super fácil de entrar nessa vibe é apostar em um vestido mais elegante, tipo aqueles longos ou em tons marcantes, e quebrar a “seriedade” com um tênis claro. Fica moderno, leve e com cara de look pensado, mas sem parecer que você se esforçou horrores pra montar. É aquele equilíbrio perfeito entre arrumada e confortável.



Outro truque que salva qualquer produção é usar uma terceira peça. Pode ser uma camisa aberta por cima do vestido, por exemplo. Além de deixar o visual mais interessante, ainda traz aquela sensação de look completo. Quando entra o tênis nessa história, tudo fica mais atual e com personalidade, sabe?



E se você acha que vestido com tênis não pode ser chique… pode sim, viu. Quando você adiciona peças mais sofisticadas, tipo um casaco alongado ou acessórios mais elegantes, o resultado muda total. A ideia é mostrar que dá pra misturar o feminino do vestido com o conforto do tênis e ainda ficar estilosa.



No fim das contas, o mais legal desse combo é que ele é super versátil. Dá pra adaptar pro seu estilo, pro seu humor do dia e até pra ocasião. E isso explica por que ele deixou de ser “diferentão” e virou praticamente um clássico moderno da moda.