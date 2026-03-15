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Publicado 15/03/2026 00:00

Os vagões exclusivos para mulheres nos trens e no metrô do Rio podem passar a funcionar 24 horas por dia. Essa foi uma das notícias mais importantes da última semana, especialmente para nós, mulheres. A proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa e agora segue para a decisão do governador.

Hoje, esses vagões existem apenas nos horários de maior movimento. Mas a gente sabe que a sensação de insegurança no transporte público não aparece só na hora do rush.

Conversei sobre o assunto com o querido Charlles Batista, policial rodoviário federal, ex-deputado estadual e hoje conselheiro da Agetransp, que fiscaliza serviços como metrô, trens e barcas no estado. Como ele explicou: "A aprovação do vagão feminino para 24 horas é uma grande vitória, porque o assédio não acontece apenas nos horários de pico. Muitas mulheres usam o transporte à noite ou em horários de menor movimento e também precisam dessa proteção."

Segundo Charlles, as concessionárias têm condições de colocar a mudança em prática, mas com alguns ajustes e fiscalização. "As concessionárias têm condições de implementar, mas a mudança exige adaptações operacionais e posso afirmar que as fiscalizações serão intensificadas."

E ele também contou que outras ideias já estão sendo discutidas: "Estamos lutando agora para que seja 2 vagões, e não apenas 1. Pintar os vagões femininos de rosa também estão nos planos, para que fique mais claro e visível o espaço reservado para elas."

Enquanto o cenário ideal ainda não chega, qualquer iniciativa que traga mais tranquilidade para o nosso trajeto já faz diferença.

Doce sem culpa: panqueca proteica de chocolate com avelã

panqueca proteica de chocolate.jpeg - REPRODUÇÃO

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Tem dias em que tudo o que a gente quer é um docinho, mas sem sair da linha. A boa notícia é que dá para matar essa vontade de um jeito mais equilibrado. Essa panqueca proteica de chocolate com avelã é prática, gostosa e perfeita para o café da manhã ou para aquele lanchinho da tarde. A banana deixa a massa naturalmente docinha e macia, enquanto a proteína e a aveia ajudam a tornar a receita mais nutritiva e saciante.

Ingredientes: 1 ovo, 1 banana madura amassada, 1 scoop de proteína, 1 colher (sopa) de aveia e 1 colher (chá) de fermento.

Modo de Preparo: Em um recipiente, adicione o ovo e a banana amassada. Acrescente a proteína, a aveia e o fermento. Misture bem até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo, despeje a massa e doure por alguns minutos. Vire com cuidado e doure o outro lado. Sirva em seguida.



Beleza da Alma

“A melhor maneira de agradecer por um belo momento é desfrutá-lo plenamente” - Richard Bach.