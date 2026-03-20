Sensação de peso, inchaço e cansaço têm mais a ver com a rotina do que você imagina - Reprodução/Internet

Sensação de peso, inchaço e cansaço têm mais a ver com a rotina do que você imaginaReprodução/Internet

Publicado 20/03/2026 09:32

Olá, meninas!

A gente até pode achar que beber água resolve tudo, mas quando o assunto é saúde das veias, a história não é tão simples assim. Conversei com a querida Dra. Ana Paula Peclat, médica com ítulo de especialista em Angiologia pela SBACV, fica claro que a hidratação tem, sim, seu papel no bom funcionamento da circulação, ajudando a manter o sangue menos viscoso e favorecendo o fluxo nas veias.

Ainda assim, ela está longe de ser a protagonista quando falamos de varizes, sensação de peso nas pernas ou inchaço no fim do dia. Esses sintomas estão muito mais ligados a fatores como genética, rotina e até o tempo que passamos em pé ou sentados — e é aí que entram os cuidados do dia a dia que realmente fazem diferença. Confira o bate-papo que tive com ela abaixo:

A hidratação realmente influencia na saúde das veias?



Sim, mas ela não é o fator principal. Beber água adequadamente ajuda o corpo a manter um volume circulante normal e evita maior hemoconcentração. Isso diminui o risco de formar trombos dentro das veias, pois melhora a viscosidade do sangue. Só que, quando falamos de varizes, os fatores mais importantes são herança genética, idade, gravidez, obesidade, tipo de trabalho exercido (ficar muito tempo em pé ou sentado) e disfunção das válvulas das veias.



Piorar as varizes ou contribuir para a progressão da doença venosa não. A sensação de pernas pesadas tem relação com insuficiência venosa, que gera aumento da pressão dentro das veias, desencadeando a dilatação venosa e consequente sensação de peso nas pernas.



Muitas pessoas relatam “pernas cansadas” no fim do dia. Isso pode ter relação com falta de água no organismo?



“Pernas cansadas” no fim do dia é um sintoma muito típico de sobrecarga venosa, com aumento da pressão dentro das veias. Isso gera dilatação, extravasamento de líquido levando a edema e dor tipo peso nas pernas, que alivia com a posição deitada com os membros elevados. Este sintoma pode surgir após um longo dia de trabalho em pé ou sentado. A desidratação pode aumentar a sensação geral de fadiga, mas, do ponto de vista vascular, ela não costuma ser a principal explicação.



Existe uma quantidade ideal de água por dia para ajudar na circulação sanguínea?



Não existe um número mágico específico para “melhorar as veias”. As referências gerais de ingestão total diária de água variam conforme sexo, clima, atividade física e alimentação. Como orientação populacional, as recomendações de ingestão total giram em torno de cerca de 3,7 litros por dia para homens e 2,7 litros por dia para mulheres, contando água e líquidos dos alimentos. Na prática, o ideal é manter hidratação regular ao longo do dia, ajustada ao calor, exercício e condições clínicas.



A água ajuda a prevenir problemas como inchaço nas pernas e má circulação?



Ajuda. Beber água não substitui as medidas que realmente têm mais impacto sobre edema e sintomas venosos. Para isso, o que mais ajuda é caminhar, ativar a panturrilha, evitar longos períodos parado, elevar as pernas e usar meias de compressão quando houver indicação. Porém se manter hidratado ajuda a sensação de bem estar.



Quem já tem varizes pode sentir melhora dos sintomas ao aumentar a ingestão de água?



Pode sentir alguma melhora subjetiva se estava mal hidratado, especialmente em dias quentes. Mas, na maioria dos casos, a melhora mais consistente dos sintomas de varizes vem de medidas como compressão, caminhada, controle do peso e redução do tempo parado.



A desidratação pode deixar o sangue mais “grosso” e dificultar a circulação?



Em linguagem simples, sim. A desidratação pode causar hemoconcentração e aumentar a viscosidade sanguínea. Isso não significa que qualquer pouca ingestão de água vá causar trombose, mas fisiologicamente faz sentido dizer que a desidratação deixa o sangue mais concentrado e portanto, menos favorável ao fluxo normal.



Além de beber água, quais outros hábitos simples do dia a dia ajudam a manter a saúde vascular?



Os principais são: caminhar regularmente, contrair a panturrilha ao longo do dia ( pode ser ficar na ponta do pé repetidas vezes ao longo do dia ou fazer a dorso flexão do pé), evitar ficar horas seguidas em pé ou sentado, elevar as pernas quando possível, controlar o peso, não fumar, usar meia de compressão quando houver indicação médica e procurar o especialista para o tratamento adequado.