Outro motivo para o castanho iluminado ter conquistado tanta gente é a praticidade - Reprodução/Internet

Outro motivo para o castanho iluminado ter conquistado tanta gente é a praticidadeReprodução/Internet

Publicado 19/03/2026 09:28

Olá, meninas!

Sabe quando bate aquela vontade de mudar um pouquinho o visual, mas sem precisar radicalizar? Pois é exatamente por isso que o castanho iluminado virou uma das cores de cabelo mais comentadas de 2026. A proposta é simples e linda. Manter a base castanha natural e adicionar pontos de luz delicados ao longo dos fios, criando aquele efeito iluminado que deixa o cabelo mais elegante e com cara de natural.



As mechas costumam aparecer em tons como mel, caramelo, dourado ou avelã, trazendo brilho, profundidade e movimento para o cabelo. O resultado é sofisticado, moderno e ao mesmo tempo discreto, perfeito para quem quer renovar o visual sem perder a naturalidade.



Outro motivo para o castanho iluminado ter conquistado tanta gente é a praticidade. Como a raiz natural é preservada, o crescimento do cabelo fica mais suave e os retoques podem ser mais espaçados. Ou seja, é ideal para quem tem uma rotina corrida, mas ainda assim gosta de manter o cabelo bonito e bem cuidado.



Essa tendência funciona em praticamente todos os tipos de cabelo, do liso ao cacheado. Técnicas como balayage, babylights e a famosa morena iluminada ajudam a criar transições suaves entre raiz e pontas, deixando o resultado leve e natural.



Na hora de escolher o tom ideal, vale observar o subtom da pele e a cor natural dos fios. Reflexos mais dourados ou mel deixam o visual mais iluminado, enquanto nuances como chocolate ou avelã criam um efeito mais sofisticado. No fim das contas, o castanho iluminado é uma mudança sutil que faz diferença no espelho, chique, atual e fácil de manter.