Três peças estratégicas que multiplicam suas combinações e elevam qualquer look - Reprodução/Pinterest

Três peças estratégicas que multiplicam suas combinações e elevam qualquer lookReprodução/Pinterest

Publicado 21/03/2026 09:38

Olá, meninas!

Se tem uma coisa que deixa qualquer look instantaneamente mais interessante é layering. Sim, estamos falando das famosas camadas. E antes que você pense “ai, vou ficar parecendo uma cebola”, calma. Quando a gente fala de camisa, jaqueta e colete, a proposta é outra: é criar profundidade, estilo e aquela imagem de mulher que entende de moda sem precisar gritar tendência.



A base de tudo começa com a camisa. Pode ser branca clássica, oversized azul, listrada ou até aquela mais fluida que você já tem no armário. A camisa é o ponto de equilíbrio, é ela que dá estrutura e deixa o visual mais arrumadinho. Sozinha já funciona, mas quando entra a segunda peça, o look começa a ganhar personalidade.



A jaqueta é aquela terceira peça que transforma tudo. Pode ser jeans, couro, sarja ou até uma bomber mais urbana. Ela traz atitude. Sabe quando você coloca e automaticamente parece que pensou mais no look? É isso. E o melhor é que funciona tanto com calça quanto com saia ou até vestido.



Agora, o colete é o toque fashionista. Ele cria uma camada extra sem pesar, principalmente na meia-estação. Um colete de alfaiataria deixa tudo mais sofisticado. Um colete puffer deixa o visual mais descolado. E quando você coloca por cima da camisa e ainda joga a jaqueta, cria aquele efeito de construção de look que a gente ama ver no Pinterest.



O segredo do layering bem feito está no contraste de comprimentos e texturas. Se a camisa for mais longa, deixa ela aparecer por baixo. Se a jaqueta for cropped, melhor ainda para criar proporção. Misturar tecidos também ajuda: algodão com jeans, alfaiataria com couro, tricô com tecido mais leve. Isso dá dimensão e evita que o visual fique sem graça.



E não é só estética, viu? Camadas são práticas. A temperatura muda ao longo do dia? Você tira a jaqueta. Esquentou mais? Fica só com a camisa e o colete. Esfriou de novo? Monta tudo outra vez. Funcional e estiloso ao mesmo tempo.



Para quem acha que layering aumenta volume, a dica é prestar atenção na modelagem. Peças estruturadas e com bom caimento fazem toda diferença. E brincar com monocromia também ajuda a alongar a silhueta. Um look todo em tons neutros, por exemplo, fica chiquérrimo e elegante.



No fim das contas, layering é sobre construção de imagem. É mostrar que você entende que estilo não é sobre quantidade de roupa, mas sobre como você combina. Camisa, jaqueta e colete deixam qualquer produção mais interessante, mais moderna e com aquela energia de mulher segura, que sabe exatamente o que está fazendo. E fala sério, a gente ama esse poder.