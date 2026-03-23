Entre um show e outro, o estilo também entrou em cena com looks que chamaram atenção - Marcelo Sá Barreto / Agnews

Entre um show e outro, o estilo também entrou em cena com looks que chamaram atençãoMarcelo Sá Barreto / Agnews

Publicado 23/03/2026 13:37

Olá, meninas!

Amiga, o Lollapalooza Brasil 2026 foi exatamente aquilo que a gente espera… música boa, gente bonita e muitos looks pra gente comentar depois.



Fiquei de olho nas famosas que realmente passaram por lá, aquelas que a gente viu nas fotos mesmo, e deu pra perceber uma coisa bem clara: ninguém quis passar despercebida.



A Camila Queiroz apareceu linda, com aquele estilo que parece simples, mas quando você repara tem informação de moda. Tudo bem encaixado, sabe? E o Klebber Toledo acompanhou nessa vibe mais leve, com um visual confortável e com cara de festival.



A Clara Moneke foi por um caminho mais fashionista, com um look cheio de personalidade. Não era nada básico e nem tinha essa intenção. Era mais sobre se expressar mesmo.



Já a Giovanna Pitel apareceu com uma produção bem dentro do mood do Lolla, com recortes e uma pegada mais ousada, mas sem exagero. Aquela sensualidade que funciona no festival, sabe?



E eu gostei muito de ver a Astrid Fontenelle por lá. Um estilo mais confortável, mais real, mas ainda assim cheio de presença. Nem todo mundo precisa ir no look super produzido pra chamar atenção.



A Vanessa Lopes também seguiu essa linha mais jovem, com um look prático, mas com informação de tendência. Perfeito pra aguentar horas de show e ainda sair bem nas fotos.



No fim, o que ficou foi isso. Cada uma levou seu estilo, sem tentar copiar ninguém. E talvez seja exatamente por isso que funciona tanto.



Porque no Lollapalooza Brasil 2026, o look não precisa ser perfeito. Ele só precisa ter atitude.