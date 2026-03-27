Do básico repaginado às peças mais elaboradas, tudo gira em torno do conforto - Divulgação

Do básico repaginado às peças mais elaboradas, tudo gira em torno do confortoDivulgação

Publicado 27/03/2026 09:36

Olá, meninas!

Amiga, já deu pra sentir aquele arzinho mais fresco chegando, né? E com o outono batendo na porta, a moda íntima também entra no clima, só que de um jeito bem mais interessante do que a gente imagina.



Esquece aquela ideia de lingerie só básica. Em 2026, ela vem super conectada com tudo o que a gente vê nas passarelas, trazendo cores mais profundas, texturas gostosas e, principalmente, um foco enorme no conforto, tipo aquela peça que você nem lembra que tá usando, sabe?



E olha, a cartela de cores tá simplesmente linda. Os tons mais naturais viram protagonistas: café, cereja, avelã, amora, pitanga e blush aparecem com tudo, dando uma renovada nas opções além do clássico preto e nude. É aquele equilíbrio perfeito entre elegância e modernidade, sem esforço.



Os terrosos também estão com tudo e aparecem de várias formas. Tem desde conjuntos mais minimalistas até peças com renda, transparência e recortes estratégicos que valorizam o corpo. O marrom, por exemplo, surge como um queridinho inesperado, chique, versátil e perfeito pra diferentes tons de pele.



Agora, se tem uma coisa que faz diferença mesmo são as texturas. Rendas mais trabalhadas, bordados delicados, tecidos acetinados e microfibras super macias deixam tudo mais interessante e confortável ao mesmo tempo. E essa mistura de materiais, tipo renda com tule e microfibra, cria um visual mais rico, sem perder a leveza.



E não é só estética, viu? Tem uma mudança de comportamento por trás disso tudo. Como explica Ana Lima, diretora criativa do Grupo Nayane: “A lingerie deixou de ser vista somente como uma peça funcional e passou a ter um papel relevante na construção da autoestima e do estilo pessoal. Para o outono de 2026, observamos uma valorização maior das cores naturais e das texturas, que trazem sofisticação sem abrir mão do conforto”.



Ou seja, a lingerie agora acompanha a gente em todos os momentos do dia. A busca por tecidos macios e modelagens confortáveis só cresce, e as peças ficam cada vez mais versáteis, prontas pra ir do trabalho ao descanso sem perder o charme.



No fim das contas, o outono 2026 chega mostrando que dá, sim, pra unir tudo, cores mais intensas, materiais deliciosos ao toque e aquele conforto que a gente não abre mão. Tudo pensado pra valorizar o nosso estilo e fazer a gente se sentir bem, de dentro pra fora.

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