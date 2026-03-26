Descubra como adaptar o que você já tem no armário e criar looks novos sem gastar quase nada - Reprodução/Internet

Descubra como adaptar o que você já tem no armário e criar looks novos sem gastar quase nadaReprodução/Internet

Publicado 26/03/2026 09:30

Olá, meninas!

Amiga, chegou março e junto com ele vem aquela crise básica de “meu Deus, preciso de um guarda-roupa novo?”. A transição do verão para o outono sempre dá essa confundida na cabeça da gente. Mas respira, porque segundo o stylist Thiago Barcellos, não precisa sair comprando tudo de novo, não. Dá para ser estratégica, estilosa e econômica ao mesmo tempo.



A grande sacada está na adaptação. Sabe aquele vestido levinho que você usou horrores no verão? Ele não precisa ir direto para o fundo do armário. Joga uma jaqueta de couro por cima, coloca um casaquinho mais estruturado e pronto: cara nova. A ideia não é substituir, é atualizar. É pegar o que você já tem e dar outra leitura, mais outono vibes.



E tem aquelas peças curingas que salvam qualquer meia-estação. Uma jaqueta, um tricô mais leve, um casaquinho versátil, lenços fininhos e aquela botinha que combina tanto com vestido quanto com jeans. São itens que multiplicam as combinações e ajudam a sobreviver ao clássico “calor no almoço, fresquinho às seis da tarde”. Porque a gente sabe que essa montanha-russa de temperatura é real.



Para lidar com isso, entra o famoso efeito cebola, mas numa versão fashion. Você sai de casa com mais camadas, vai tirando ao longo do dia e, se precisar, coloca tudo de volta no fim da tarde. Funciona, é prático e ainda deixa o look interessante, com profundidade.



Nas cores, vale apostar nos tons que já conversam com o outono: terrosos suaves, verde-musgo, azul mais profundo, vinho e aqueles neutros quentinhos que deixam tudo mais elegante. Só de trocar a paleta, o visual já ganha outra energia, sem você precisar investir pesado.



E claro que dá, sim, para falar de consumo consciente. Aliás, mais do que tendência, isso virou necessidade. Reaproveitar peças, testar combinações novas e investir só no que realmente amplia seu guarda-roupa é aquele combo perfeito de estilo com bom senso. Comprar menos e melhor sempre compensa.



Agora, o detalhe que faz toda diferença? Acessórios e fragrância. Um lenço estratégico, uma botinha estilosa e até a troca do perfume, saindo dos aromas super leves do verão para notas mais envolventes, já marcam essa virada de estação de um jeito sutil e chique.



No fim das contas, mudar a estação não significa estourar o cartão. Com criatividade, sobreposições inteligentes e escolhas conscientes, dá para entrar no outono com personalidade, equilíbrio e aquele charme que a gente ama.