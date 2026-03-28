Ideias estilosas que prometem dar um toque fashionista à sua próxima manicure - Reprodução/Pinterest

Ideias estilosas que prometem dar um toque fashionista à sua próxima manicureReprodução/Pinterest

Publicado 28/03/2026 09:30

Olá, meninas!

Se você também vive naquele dilema entre o esmalte nude, rosinha ou bege de sempre, saiba que está tudo bem. Mas às vezes dá uma vontade de dar uma animada nas mãos, né? E a boa notícia é que as unhas coloridas estão mais em alta do que nunca e aparecem de várias formas criativas, delicadas e cheias de personalidade. A ideia é justamente sair do básico sem precisar abrir mão da elegância.



A verdade é que a nail art virou um pequeno espaço de diversão na rotina de beleza. Não precisa ser nada super elaborado. Muitas vezes um detalhe diferente, uma cor vibrante ou um desenho simples já transforma completamente a esmaltação e deixa o visual muito mais interessante.

Das mais discretas às mais ousadas, essas inspirações mostram como apostar em cores nas unhas Reprodução/Pinterest



Uma das formas mais fáceis de começar é apostar na francesinha colorida. Aquela pontinha clássica que a gente conhece ganha uma nova vida quando aparece em tons vibrantes como laranja, pink ou verde. O resultado é moderno, divertido e perfeito para quem quer experimentar cor sem pintar a unha inteira.



Outra ideia que anda conquistando as fashionistas é brincar com cores diferentes em cada unha. Pode parecer ousado à primeira vista, mas o efeito fica super estiloso. Vale escolher tons que conversem entre si ou apostar em uma paleta mais alegre, transformando as mãos quase em um pequeno arco-íris.



Se você gosta de um visual mais artístico, os desenhos abstratos também são uma aposta linda. Aqueles redemoinhos ou formas orgânicas feitas com esmaltes vibrantes criam um efeito moderno e cheio de personalidade. O segredo é usar uma base mais clara para que o desenho realmente apareça.



Tem também as unhas quadriculadas, que trazem um ar divertido e fashionista. Elas combinam diferentes cores em padrões geométricos e deixam a manicure com cara de tendência instantânea. É uma daquelas escolhas que chamam atenção na medida certa.



Agora, se a ideia for algo mais delicado, as bordas coloridas são perfeitas. Em vez de pintar a unha inteira, a cor aparece apenas contornando o formato da unha. É um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença e ainda valoriza o formato das mãos.



E para quem ama um toque moderno com brilho, as unhas cromadas continuam fazendo sucesso. Com acabamento metálico ou perolado, elas deixam qualquer esmaltação com cara de produção fashionista, daquelas que parecem ter saído direto do Instagram.



No fim das contas, a tendência é simples: se divertir. As unhas deixaram de ser apenas um detalhe neutro e passaram a ser uma forma de expressão. Então, se der vontade de trocar o nude de sempre por um azul vibrante, um mix de cores ou um desenho diferente, pode apostar sem medo. Às vezes tudo que a gente precisa para renovar o visual está justamente ali, na ponta dos dedos. Uma das formas mais fáceis de começar é apostar na francesinha colorida. Aquela pontinha clássica que a gente conhece ganha uma nova vida quando aparece em tons vibrantes como laranja, pink ou verde. O resultado é moderno, divertido e perfeito para quem quer experimentar cor sem pintar a unha inteira.Outra ideia que anda conquistando as fashionistas é brincar com cores diferentes em cada unha. Pode parecer ousado à primeira vista, mas o efeito fica super estiloso. Vale escolher tons que conversem entre si ou apostar em uma paleta mais alegre, transformando as mãos quase em um pequeno arco-íris.Se você gosta de um visual mais artístico, os desenhos abstratos também são uma aposta linda. Aqueles redemoinhos ou formas orgânicas feitas com esmaltes vibrantes criam um efeito moderno e cheio de personalidade. O segredo é usar uma base mais clara para que o desenho realmente apareça.Tem também as unhas quadriculadas, que trazem um ar divertido e fashionista. Elas combinam diferentes cores em padrões geométricos e deixam a manicure com cara de tendência instantânea. É uma daquelas escolhas que chamam atenção na medida certa.Agora, se a ideia for algo mais delicado, as bordas coloridas são perfeitas. Em vez de pintar a unha inteira, a cor aparece apenas contornando o formato da unha. É um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença e ainda valoriza o formato das mãos.E para quem ama um toque moderno com brilho, as unhas cromadas continuam fazendo sucesso. Com acabamento metálico ou perolado, elas deixam qualquer esmaltação com cara de produção fashionista, daquelas que parecem ter saído direto do Instagram.No fim das contas, a tendência é simples: se divertir. As unhas deixaram de ser apenas um detalhe neutro e passaram a ser uma forma de expressão. Então, se der vontade de trocar o nude de sempre por um azul vibrante, um mix de cores ou um desenho diferente, pode apostar sem medo. Às vezes tudo que a gente precisa para renovar o visual está justamente ali, na ponta dos dedos.