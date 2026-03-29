Marquinhas são super comuns, principalmente na adolescência, na gravidez ou quando o corpo muda rápido - Reprodução/Internet

Marquinhas são super comuns, principalmente na adolescência, na gravidez ou quando o corpo muda rápidoReprodução/Internet

Publicado 29/03/2026 00:00

Vamos falar das famosas estrias? Essas marquinhas são super comuns, principalmente na adolescência, na gravidez ou quando o corpo muda rápido. Ou seja, relaxa: você não está sozinha nisso.

A fisioterapeuta dermato funcional Aline Caniçais explica: “normalmente, esta ruptura ocorre em decorrência de um estiramento que vai além da elasticidade da pele. É um acontecimento comum no estirão puberal, gravidez e ganho de peso em excesso em regiões como as mamas, coxas e nádegas”.

A cor das estrias também importa. Quando estão avermelhadas, segundo Aline, ainda estão em processo inflamatório e esse é o melhor momento para tratar. “No caso das estrias brancas possuírem essa coloração, é por conta dos melanócitos que estão localizados nessa camada que foi perdida na pele onde ocorreu a estria. Em geral, são mais difíceis de serem eliminadas”, explica.

Hidratar a pele no dia a dia já ajuda a prevenir e suavizar. Mas, quando elas já apareceram, alguns tratamentos podem ajudar. Sobre a carboxiterapia, ela diz: “ele funciona por meio da entrada do gás provocando um processo inflamatório local, que estimula a produção de colágeno e elastina”. Já a vacuoterapia também é aliada: “através dos movimentos de sucção são capazes de realinhar as fibras elásticas e promover a movimentação dos líquidos estagnados”.

No fim, dá pra cuidar e melhorar bastante o aspecto, mas sem esquecer: estrias são normais e fazem parte do corpo real.

Ballet blush: a make delicada que virou febre nas redes

Inspirada no universo do balé, a tendência aposta em uma maquiagem suave - Reprodução/Pinterest)

Inspirada no universo do balé, a tendência aposta em uma maquiagem suaveReprodução/Pinterest)

Se você tem visto makes com aquele ar delicado, bem coradinho e romântico, não é coincidência. O ballet blush virou queridinho nas redes e conquistou quem ama uma beleza leve e natural.

A proposta é simples e linda: criar bochechas rosadas, com cara de saúde, como se fosse algo natural. Sabe aquele coradinho de frio? É essa vibe, só que mais polida e feminina.

Inspirada no universo do balé, a tendência aposta em uma maquiagem suave, iluminada e sem exageros. O blush é o destaque, bem esfumado nas maçãs do rosto e até com um toque no nariz, pra reforçar o efeito natural.

O acabamento também faz diferença. Nada pesado ou seco, a ideia é um glow discreto, com cara de pele bem cuidada. Blush cremoso ou com leve brilho funciona super bem.

No fim, o ballet blush é sobre uma beleza leve, feminina e sem esforço, daquelas que parecem simples, mas fazem toda a diferença.



Beleza da Alma

“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena” - Fernando Pessoa.

