Vamos falar das famosas estrias? Essas marquinhas são super comuns, principalmente na adolescência, na gravidez ou quando o corpo muda rápido. Ou seja, relaxa: você não está sozinha nisso.
A fisioterapeuta dermato funcional Aline Caniçais explica: “normalmente, esta ruptura ocorre em decorrência de um estiramento que vai além da elasticidade da pele. É um acontecimento comum no estirão puberal, gravidez e ganho de peso em excesso em regiões como as mamas, coxas e nádegas”.
A cor das estrias também importa. Quando estão avermelhadas, segundo Aline, ainda estão em processo inflamatório e esse é o melhor momento para tratar. “No caso das estrias brancas possuírem essa coloração, é por conta dos melanócitos que estão localizados nessa camada que foi perdida na pele onde ocorreu a estria. Em geral, são mais difíceis de serem eliminadas”, explica.
Hidratar a pele no dia a dia já ajuda a prevenir e suavizar. Mas, quando elas já apareceram, alguns tratamentos podem ajudar. Sobre a carboxiterapia, ela diz: “ele funciona por meio da entrada do gás provocando um processo inflamatório local, que estimula a produção de colágeno e elastina”. Já a vacuoterapia também é aliada: “através dos movimentos de sucção são capazes de realinhar as fibras elásticas e promover a movimentação dos líquidos estagnados”.
No fim, dá pra cuidar e melhorar bastante o aspecto, mas sem esquecer: estrias são normais e fazem parte do corpo real.
Ballet blush: a make delicada que virou febre nas redes
Inspirada no universo do balé, a tendência aposta em uma maquiagem suave - Reprodução/Pinterest)
Inspirada no universo do balé, a tendência aposta em uma maquiagem suaveReprodução/Pinterest)
Se você tem visto makes com aquele ar delicado, bem coradinho e romântico, não é coincidência. O ballet blush virou queridinho nas redes e conquistou quem ama uma beleza leve e natural.
A proposta é simples e linda: criar bochechas rosadas, com cara de saúde, como se fosse algo natural. Sabe aquele coradinho de frio? É essa vibe, só que mais polida e feminina. Inspirada no universo do balé, a tendência aposta em uma maquiagem suave, iluminada e sem exageros. O blush é o destaque, bem esfumado nas maçãs do rosto e até com um toque no nariz, pra reforçar o efeito natural.
O acabamento também faz diferença. Nada pesado ou seco, a ideia é um glow discreto, com cara de pele bem cuidada. Blush cremoso ou com leve brilho funciona super bem. No fim, o ballet blush é sobre uma beleza leve, feminina e sem esforço, daquelas que parecem simples, mas fazem toda a diferença.
Beleza da Alma “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena” - Fernando Pessoa.
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