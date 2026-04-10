A peça perfeita para quem quer praticidade sem abrir mão do estilo - Reprodução/Instagram

A peça perfeita para quem quer praticidade sem abrir mão do estiloReprodução/Instagram

Publicado 10/04/2026 09:34

Amiga, se tem uma peça que voltou com tudo e já ganhou nosso coração de novo é a tal da calça boot cut. Sabe aquela que é mais ajustadinha até o joelho e abre levemente na barra? Pois é, ela é tipo o equilíbrio perfeito entre o jeans reto e a flare, e o melhor: valoriza MUITO a silhueta .

E o mais gostoso é que ela é super versátil. Dá pra usar do básico ao mais arrumadinho sem esforço nenhum. Vou te contar alguns jeitos de usar que são práticos e funcionam na vida real:

Pra começar, o combo clássico do dia a dia. Sabe aquele look sem erro? Calça boot cut + camiseta básica. Pode ser branca, preta, neutra… fica leve, confortável e com cara de “me arrumei sem pensar muito”, mas pensou sim . Nos pés, vale tênis, rasteira ou até uma sandália mais delicada.

Se a ideia for algo mais arrumadinho, tipo trabalho ou um compromisso, ela também entrega tudo. Uma camisa ou uma blusa mais estruturada já muda completamente o look. E se você colocar um salto, melhor ainda. Inclusive, quando a barra cobre levemente o sapato, ela alonga a silhueta de um jeito lindo .

Agora, se você gosta de um visual mais fashionista, dá pra brincar bastante. Jaqueta de couro, trench coat, cardigã… tudo isso funciona super bem com a boot cut e deixa o look mais interessante, com aquela pegada estilosa sem esforço .

E não podemos esquecer das botas, né? Afinal, o nome da peça vem justamente disso. A modelagem foi pensada pra encaixar perfeitamente com elas, criando um visual equilibrado e moderno .

Ah, e um detalhe importante: ela combina com praticamente todo tipo de corpo. Como é mais ajustada em cima e abre suavemente embaixo, ajuda a equilibrar as proporções e valorizar a silhueta de um jeito bem elegante .

No fim das contas, a boot cut é aquela peça que resolve a vida. Vai do look básico ao mais elaborado, acompanha diferentes estilos e ainda dá aquele toque mais arrumadinho sem esforço.