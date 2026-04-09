O segredo está na técnica, no produto e no cuidado diário - Divulgação

O segredo está na técnica, no produto e no cuidado diárioDivulgação

Publicado 09/04/2026 09:35

Olá, meninas!

Vamos combinar? A sobrancelha virou protagonista real na maquiagem. Ela muda tudo no rosto, levanta o olhar e dá aquele acabamento que faz diferença. E aí sempre surge a dúvida: gel ou cera, qual escolher?



Antes de tudo, tem um detalhe que muita gente esquece, mas que faz TODA diferença. Como explica a especialista: “Antes de pensar na finalização, é importante reforçar que o cuidado diário impacta diretamente no resultado, por isso manter os fios limpos e respeitar o desenho natural facilita a modelagem. Vale lembrar que uma sobrancelha bem cuidada responde muito melhor a qualquer produto e o acabamento começa no cuidado diário e não apenas na finalização”.



Ou seja, não adianta querer milagre no produto se o cuidado básico não está em dia, né?



Outro ponto que muda completamente o resultado é a forma de pentear. Parece detalhe, mas não é. “O ideal é levantar os fios na parte inicial, respeitar o crescimento natural no arco e suavizar o final. Esse direcionamento valoriza o formato e cria um efeito moderno e elegante”, orienta a especialista.



Agora sim, falando dos queridinhos…



O gel é perfeito pra quem ama aquele visual mais natural, leve, com cara de “acordei assim”. Ele alinha os fios sem pesar, dá uma definição suave e mantém o movimento da sobrancelha ao longo do dia. Sabe quando você quer só organizar, sem deixar marcado demais? É ele.



Já a cera é pra quem gosta de sobrancelha mais marcada, bem desenhada, com presença mesmo. Como explica Natalia: “A cera permite moldar os fios com mais precisão e garante uma fixação mais intensa. É a melhor escolha para quem gosta de um visual mais alinhado e com presença”.



E tem mais: a cera também é a melhor amiga de quem ama aquele efeito de fios bem levantadinhos, estilo brow lamination. “O segredo está na aplicação em camadas e na paciência. É importante pegar pequenas quantidades de produto e pentear várias vezes, garantindo que todos os fios sejam envolvidos. Esse processo cria o efeito de fios levantados e alinhados”, orienta Natalia.



Agora, um alerta importante: cuidado com o excesso! Esse é um dos erros mais comuns. “Quando a aplicação é feita de forma rápida ou com muito produto, os fios podem ficar pesados e perder a naturalidade. O acabamento bonito vem da construção gradual e do controle na quantidade”, explica.



No fim das contas, não existe certo ou errado, viu? Existe o que combina com você e com o seu estilo. E como a própria especialista resume perfeitamente: “Não existe certo ou errado, mas sim o que faz sentido para o seu estilo. O gel traz leveza e naturalidade, enquanto a cera entrega definição e estrutura. Saber usar cada um é o que garante um resultado realmente bonito”.