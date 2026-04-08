Mudanças importantes prometem mais proteção e menos exposição para os pequenos na internetReprodução/Internet
Basicamente, ele é uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, só que agora voltado para o mundo online, porque nossos filhos estão cada vez mais conectados. A ideia é garantir que eles tenham a mesma proteção que já existe fora da internet, só que dentro dela também.
E o mais importante é que essa responsabilidade não é só nossa. Agora ela é dividida entre família, governo, sociedade e, principalmente, as plataformas digitais.
Agora vem a parte que interessa pra gente no dia a dia. Uma das grandes mudanças é que não vai dar mais pra criança simplesmente clicar em “tenho mais de 18” e acessar qualquer coisa. As plataformas vão precisar realmente verificar a idade antes de liberar conteúdos impróprios, como apostas, bebidas, cigarro ou conteúdo adulto.
Outra coisa é que os aplicativos e redes sociais vão ter que ser mais seguros desde o início, já pensados para proteger os pequenos, com menos riscos, menos exposição e mais cuidado com os dados deles.
E tem um ponto que muitos pais vão amar. As plataformas serão obrigadas a oferecer ferramentas de controle parental, aquelas que ajudam a gente a acompanhar o que os filhos estão vendo e fazendo online, e de forma simples e acessível.
Sabe aquela publicidade super direcionada para crianças? Isso também entra na mira. A lei limita o uso de dados dos pequenos e proíbe práticas que incentivem coisas inadequadas, inclusive conteúdos com apelo sexual ou exploração infantil.
Outra mudança importante é que conteúdos perigosos, como abuso, aliciamento ou qualquer violação, terão mecanismos mais rápidos de denúncia e remoção.
E, pra fechar, um detalhe bem prático. Contas de menores devem estar vinculadas aos responsáveis, e a supervisão dos pais passa a ser parte essencial desse cuidado todo.
No fim das contas, o ECA Digital não tira o nosso papel, ele reforça. A diferença é que agora a gente não está mais sozinho nessa missão, porque as plataformas também vão ter que fazer a parte delas.
Então, mais do que nunca, vale aquele combo básico de sempre: conversar, acompanhar e estar por perto. Porque tecnologia nenhuma substitui o olhar atento de quem cuida.
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