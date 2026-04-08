Mudanças importantes prometem mais proteção e menos exposição para os pequenos na internet - Reprodução/Internet

Mudanças importantes prometem mais proteção e menos exposição para os pequenos na internetReprodução/Internet

Publicado 08/04/2026 09:35

Olá, meninas!

Vamos conversar de um jeito bem direto sobre essa novidade que está dando o que falar: o tal do ECA Digital?



Basicamente, ele é uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, só que agora voltado para o mundo online, porque nossos filhos estão cada vez mais conectados. A ideia é garantir que eles tenham a mesma proteção que já existe fora da internet, só que dentro dela também.



E o mais importante é que essa responsabilidade não é só nossa. Agora ela é dividida entre família, governo, sociedade e, principalmente, as plataformas digitais.



Agora vem a parte que interessa pra gente no dia a dia. Uma das grandes mudanças é que não vai dar mais pra criança simplesmente clicar em “tenho mais de 18” e acessar qualquer coisa. As plataformas vão precisar realmente verificar a idade antes de liberar conteúdos impróprios, como apostas, bebidas, cigarro ou conteúdo adulto.



Outra coisa é que os aplicativos e redes sociais vão ter que ser mais seguros desde o início, já pensados para proteger os pequenos, com menos riscos, menos exposição e mais cuidado com os dados deles.



E tem um ponto que muitos pais vão amar. As plataformas serão obrigadas a oferecer ferramentas de controle parental, aquelas que ajudam a gente a acompanhar o que os filhos estão vendo e fazendo online, e de forma simples e acessível.



Sabe aquela publicidade super direcionada para crianças? Isso também entra na mira. A lei limita o uso de dados dos pequenos e proíbe práticas que incentivem coisas inadequadas, inclusive conteúdos com apelo sexual ou exploração infantil.



Outra mudança importante é que conteúdos perigosos, como abuso, aliciamento ou qualquer violação, terão mecanismos mais rápidos de denúncia e remoção.



E, pra fechar, um detalhe bem prático. Contas de menores devem estar vinculadas aos responsáveis, e a supervisão dos pais passa a ser parte essencial desse cuidado todo.



No fim das contas, o ECA Digital não tira o nosso papel, ele reforça. A diferença é que agora a gente não está mais sozinho nessa missão, porque as plataformas também vão ter que fazer a parte delas.



Então, mais do que nunca, vale aquele combo básico de sempre: conversar, acompanhar e estar por perto. Porque tecnologia nenhuma substitui o olhar atento de quem cuida.

Curtiram o conteúdo? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido pela Band Rio de segunda a sexta, a partir das 13h40.