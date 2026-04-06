Como manter sua casa protegida desses vilões invisíveis - Reprodução/Shutterstock

Como manter sua casa protegida desses vilões invisíveisReprodução/Shutterstock

Publicado 06/04/2026 09:45

Olá, meninas!

Amiga, vou te contar uma coisa meio chocante… os ácaros estão por toda parte na nossa casa, mesmo a gente não vendo. E o pior: eles podem impactar bastante a nossa saúde, principalmente a respiratória.



Mas calma, porque dá sim pra controlar isso no dia a dia, e sem neura.



Primeiro, só pra gente entender: os ácaros são micro-organismos bem pequenininhos, praticamente invisíveis, que adoram lugares com poeira, umidade e pouca luz. Tipo colchão, travesseiro, sofá… ou seja, exatamente onde a gente mais ama ficar . Eles se alimentam, principalmente, de resíduos da nossa própria pele, que a gente perde naturalmente todos os dias.



E sabe aquelas crises de espirro, nariz coçando, olho irritado? Pois é… muitas vezes pode ser culpa deles. Isso acontece porque não são os ácaros em si, mas os resíduos que eles deixam, que provocam alergias e até problemas como rinite, asma e dermatites.



Agora vem a parte prática, que a gente ama: o que fazer pra diminuir esses intrusos?



A base de tudo é a limpeza. Não tem muito mistério, mas tem jeito certo de fazer. Manter a casa limpa, arejada e com sol entrando já ajuda MUITO, porque eles não curtem ambientes ventilados.



Trocar roupa de cama toda semana também é essencial. Lençol, fronha, tudo. E aquele hábito de deixar a cama “respirar” um pouquinho antes de arrumar faz diferença, viu?



Outro detalhe importante é como você limpa a casa. Vassoura e espanador acabam levantando poeira e espalhando ainda mais os ácaros. O ideal é usar aspirador ou pano úmido, que realmente remove a sujeira.



E olha só: colchão e travesseiro merecem atenção especial. Uma dica simples é usar bicarbonato de sódio na superfície, deixar agir e depois aspirar. Também dá pra usar uma misturinha com vinagre pra ajudar na limpeza.



Ah, e não adianta querer eliminar 100% dos ácaros, porque isso é praticamente impossível. Mas dá sim pra reduzir bastante e deixar o ambiente muito mais saudável.



No fim das contas, é aquele combo básico que funciona: limpeza frequente, ventilação, solzinho e atenção aos detalhes. Pequenas mudanças que fazem uma diferença enorme no seu bem-estar.