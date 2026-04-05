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Publicado 05/04/2026 00:00

Os ácaros estão pela casa toda, mesmo sem a gente ver. E o mais complicado é que eles podem impactar a nossa saúde, principalmente a respiratória.

Mas calma, dá para controlar isso no dia a dia, sem neura.

Os ácaros são micro-organismos bem pequenos que adoram poeira, umidade e pouca luz. Ou seja, estão justamente onde a gente mais fica, como colchão, travesseiro e sofá. Eles se alimentam de resíduos da nossa pele, e o problema nem são eles em si, mas o que deixam, que pode causar alergias, rinite, asma e irritações na pele.

Agora, o mais importante: como reduzir isso?

A base é manter a casa limpa, ventilada e com entrada de sol, porque eles não gostam de ambientes arejados. Trocar a roupa de cama semanalmente também faz toda a diferença, e deixar a cama “respirar” antes de arrumar ajuda mais do que parece.

Na limpeza, prefira aspirador ou pano úmido, já que vassoura e espanador só espalham a poeira. E vale dar uma atenção especial ao colchão e travesseiro, usando bicarbonato de sódio, deixando agir por alguns minutos e aspirando depois. Misturinhas com vinagre também podem ajudar.

Eliminar totalmente os ácaros não é possível, mas dá, sim, para reduzir bastante e deixar o ambiente mais saudável.

No fim, é aquele básico que funciona: limpeza frequente, ventilação e um pouco de sol. Pequenos cuidados que fazem uma grande diferença no seu bem-estar no dia a dia.

Ovo de Páscoa de travessa: fácil, cremoso e irresistível

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Você já ouviu falar no ‘ovo de Páscoa de travessa’? É aquela sobremesa perfeita para quem ama chocolate, mas quer algo mais prático, cremoso e ótimo para dividir neste domingo de Páscoa.

Para fazer, você vai usar leite condensado, leite, gemas, amido de milho, essência de baunilha, creme de leite, chocolate meio amargo e chocolate ao leite. Se quiser dar um toque especial, vale acrescentar castanhas.

Comece levando ao fogo o leite condensado, o leite, as gemas e o amido, mexendo até virar um creme bem lisinho. Depois, finalize com baunilha e creme de leite. Separe uma parte e, na outra, misture o chocolate meio amargo até derreter e virar um creme de chocolate.

Na travessa, faça camadas intercalando o creme branco e o de chocolate. Por cima, finalize com chocolate ao leite derretido, formando aquela cobertura deliciosa.

Leve para gelar e pronto. Fica uma sobremesa linda, fácil de fazer e simplesmente irresistível.



Beleza da Alma

“Já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente” - Lygia Fagundes Telles.

