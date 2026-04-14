Mais energia, menos cansaço e ainda benefícios para o corpo e a mente - Reprodução/Internet

Mais energia, menos cansaço e ainda benefícios para o corpo e a menteReprodução/Internet

Publicado 14/04/2026 12:09

Olá, meninas!

Amiga, vamos combinar… café é praticamente um amor nacional, né? E não é só impressão! Cada vez mais gente, principalmente as mais jovens, tá se rendendo às mil e uma versões que surgiram por aí, cheias de combinações criativas das cafeterias e da indústria. Não é à toa que ele é a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo só pra água.



E olha, além de ser super versátil, o café ainda vem cheio de componentes que fazem bem pra saúde, e a estrela principal é ela: a cafeína!



A cafeína, inclusive, é a substância mais consumida no mundo todo! Ela aparece em mais de 60 plantas, tipo o café, o cacau e o chá. E sabe aquele empurrãozinho que a gente sente depois de tomar uma xícara? Não é à toa! Ela age direto no sistema nervoso central, ajudando a melhorar o humor, o foco e deixando a gente mais alerta, coisa que nem acontece com versões descafeinadas.



“A cafeína bloqueia os efeitos da adenosina, o hormônio responsável pelo aumento da sensação de cansaço, além de ampliar a atividade da dopamina, que estimula o cérebro, melhorando o humor, foco e estado de alerta”, afirma Carolina Tavares, nutricionista.



E não para por aí, viu? A cafeína também pode ser uma super aliada na hora de se exercitar. Isso porque ela dá aquela ativada no corpo, ajudando no desempenho físico.



“Por estimular o SNC, a cafeína eleva os batimentos cardíacos e aumenta a pressão sanguínea, o que faz com que chegue mais sangue, rico em oxigênio e nutrientes, de forma mais rápida, nas células musculares. Além disso, também favorece o uso das gorduras como fonte de energia, poupando combustível (glicogênio) para os músculos, o que ajuda a reduzir a fadiga, favorecendo a performance”, completa a especialista.



Agora, se você não é do time do café, calma que tem solução! Hoje em dia já existem várias bebidas funcionais em pó, sem açúcar, feitas com extratos naturais de frutas, cafeína e outros ingredientes que ajudam a dar aquele gás no dia.



“No mercado já estão disponíveis bebidas funcionais em pó, compostas por cafeína, vitaminas do complexo B e outros componentes que ajudam a dar energia, foco e disposição, contribuindo, ainda, com o consumo de polifenóis e antocianinas, substâncias com alto poder antioxidante”, conclui Carolina Tavares.