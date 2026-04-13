Especialista explica como procedimentos podem hidratar, definir e valorizar os lábios de forma naturalLaylaBird/Getty Images
O Dia do Beijo, comemorado nesta segunda-feira (13), é aquele lembrete perfeito de que lábios bem cuidados fazem diferença, e não é pouca, viu? Às vezes, a gente acha que é só passar um hidratante e pronto, mas existem alguns procedimentos que podem dar aquele up, seja pra definir melhor o contorno, dar mais volume ou simplesmente deixar a boca mais macia e hidratada.
Pra começar, vale entender o básico.
Na prática, esse tipo de procedimento funciona como uma reposição dessa substância que a gente já tem no corpo, sabe? Quando aplicado nos lábios, ele pode ajudar a desenhar melhor o formato, corrigir assimetrias e até devolver aquele aspecto mais jovem e saudável. E não precisa ser nada exagerado, dá pra ir por um caminho super natural, só pra realçar mesmo.
Tem também uma abordagem mais focada em hidratação profunda. Nesse caso, a ideia não é aumentar o volume, mas melhorar a qualidade da pele dos lábios. O resultado costuma ser uma boca mais lisinha, macia e com aquele viço bonito, sabe?
E olha só que interessante, além da aparência, muita gente percebe diferença até na hora de beijar depois desses cuidados. Isso porque lábios mais hidratados e bem definidos acabam deixando o toque mais confortável e agradável.
Mas, no fim das contas, não é só sobre estética. É muito mais sobre como a gente se sente.
“Independentemente de qual procedimento escolhido, é importante que o paciente tenha em mente que não se trata apenas de uma questão estética. Quando você se olha no espelho e fica satisfeita com o que enxerga, isso tem um poder enorme de gerar confiança e autoestima”, finaliza.
Ou seja, é aquele combo que a gente ama, se sentir linda, confiante e ainda melhorar o beijo
Ah, e claro, qualquer procedimento desse tipo precisa ser feito com um profissional qualificado, combinado? Segurança sempre em primeiro lugar.
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