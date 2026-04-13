Especialista explica como procedimentos podem hidratar, definir e valorizar os lábios de forma natural - LaylaBird/Getty Images

Especialista explica como procedimentos podem hidratar, definir e valorizar os lábios de forma naturalLaylaBird/Getty Images

Publicado 13/04/2026 09:49

Amigas, vamos falar de beijo?



O Dia do Beijo, comemorado nesta segunda-feira (13), é aquele lembrete perfeito de que lábios bem cuidados fazem diferença, e não é pouca, viu? Às vezes, a gente acha que é só passar um hidratante e pronto, mas existem alguns procedimentos que podem dar aquele up, seja pra definir melhor o contorno, dar mais volume ou simplesmente deixar a boca mais macia e hidratada.



Pra começar, vale entender o básico.



“O ácido hialurônico é uma substância hidratante presente naturalmente em nosso organismo. Mas, com o avançar da idade, o corpo diminui a sua produção. Ele está presente em diversos cosméticos e também pode ser encontrado em sua forma injetável com diferentes texturas, cada qual indicada para uma região”, explica.



Na prática, esse tipo de procedimento funciona como uma reposição dessa substância que a gente já tem no corpo, sabe? Quando aplicado nos lábios, ele pode ajudar a desenhar melhor o formato, corrigir assimetrias e até devolver aquele aspecto mais jovem e saudável. E não precisa ser nada exagerado, dá pra ir por um caminho super natural, só pra realçar mesmo.



Tem também uma abordagem mais focada em hidratação profunda. Nesse caso, a ideia não é aumentar o volume, mas melhorar a qualidade da pele dos lábios. O resultado costuma ser uma boca mais lisinha, macia e com aquele viço bonito, sabe?



E olha só que interessante, além da aparência, muita gente percebe diferença até na hora de beijar depois desses cuidados. Isso porque lábios mais hidratados e bem definidos acabam deixando o toque mais confortável e agradável.



Mas, no fim das contas, não é só sobre estética. É muito mais sobre como a gente se sente.

“Independentemente de qual procedimento escolhido, é importante que o paciente tenha em mente que não se trata apenas de uma questão estética. Quando você se olha no espelho e fica satisfeita com o que enxerga, isso tem um poder enorme de gerar confiança e autoestima”, finaliza.



Ou seja, é aquele combo que a gente ama, se sentir linda, confiante e ainda melhorar o beijo



Ah, e claro, qualquer procedimento desse tipo precisa ser feito com um profissional qualificado, combinado? Segurança sempre em primeiro lugar.

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