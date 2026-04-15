Luiza ensina um mimo artesanal que conquista pelo visual e pelo aroma delicioso - Divulgação

Luiza ensina um mimo artesanal que conquista pelo visual e pelo aroma deliciosoDivulgação

Publicado 15/04/2026 09:41 | Atualizado 15/04/2026 10:34

Olá, meninas!

Se tem uma coisa que a gente ama é descobrir talentos novos, e quando esse talento vem acompanhado de criatividade, empreendedorismo e muita fofura, fica impossível não se encantar!



Aos 14 anos, Luiza Zimerman (@luizazimerman) já mostra que veio com tudo. Além de marcar presença no mundo digital como modelo e atriz, ela também é dona de uma marca de sabonetes artesanais super delicados e cheios de personalidade. Sim, menina! E não para por aí… recentemente, pude recebê-la no programa Vem com a Gente, na Band Rio, onde deu dicas práticas e encantadoras de como fazer sabonetes em casa.



E claro que a gente trouxe uma dessas receitinhas pra você testar também:



O sabonete artesanal de pudim de morango é daqueles que encantam só de olhar, com carinha de sobremesa e um cheirinho irresistível. A proposta da Luiza é simples, mas cheia de charme, perfeita tanto para quem quer começar quanto para quem já ama esse universo.

Uma ideia perfeita para presentear ou até começar a empreender Divulgação



Para fazer essa lindeza, você vai precisar de 120 g de base glicerinada, lauril na quantidade conforme sua formulação, extrato também na quantidade conforme sua formulação, fragrância de morango na medida que preferir, corante rosa ou vermelho, mica branca em pó e álcool de cereais.



Agora vem a parte mais gostosa, que é colocar a mão na massa. Comece picando a base glicerinada em cubinhos e levando ao fogo elétrico, com cuidado para não mexer demais. Enquanto isso, prepare a mistura com o lauril, o extrato e a fragrância de morango, garantindo aquele cheirinho delicioso.



Quando a base estiver completamente derretida e atingir a temperatura ideal, entre 38 °C e 40 °C, adicione a mistura e mexa suavemente. Separe uma parte da base, acrescente o corante rosa ou vermelho e despeje na forma, criando a primeira camada que lembra a caldinha do pudim.



Em seguida, para a segunda camada, dissolva a mica branca em um pouco de extrato e misture ao restante da base. Antes de despejar por cima, borrife álcool sobre a primeira camada e faça pequenos furinhos para ajudar na fixação. Depois, é só adicionar a base branca por cima com cuidado.



Para finalizar, elimine as bolhas com um pouco de álcool, aguarde cerca de uma hora para desenformar, faça o acabamento com um pano úmido e deixe o sabonete curar por 48 horas. Depois disso, embale com plástico filme para preservar bem a fragrância.



O mais inspirador de tudo isso é ver uma menina tão nova já empreendendo, criando e compartilhando conhecimento com tanta leveza. A Luiza mostra que, com criatividade e dedicação, dá sim para transformar um hobby em algo maior e ainda espalhar beleza por aí.



Agora me conta, vai testar essa receita ou já está pensando em começar a fazer seus próprios sabonetes também? Para fazer essa lindeza, você vai precisar de 120 g de base glicerinada, lauril na quantidade conforme sua formulação, extrato também na quantidade conforme sua formulação, fragrância de morango na medida que preferir, corante rosa ou vermelho, mica branca em pó e álcool de cereais.Agora vem a parte mais gostosa, que é colocar a mão na massa. Comece picando a base glicerinada em cubinhos e levando ao fogo elétrico, com cuidado para não mexer demais. Enquanto isso, prepare a mistura com o lauril, o extrato e a fragrância de morango, garantindo aquele cheirinho delicioso.Quando a base estiver completamente derretida e atingir a temperatura ideal, entre 38 °C e 40 °C, adicione a mistura e mexa suavemente. Separe uma parte da base, acrescente o corante rosa ou vermelho e despeje na forma, criando a primeira camada que lembra a caldinha do pudim.Em seguida, para a segunda camada, dissolva a mica branca em um pouco de extrato e misture ao restante da base. Antes de despejar por cima, borrife álcool sobre a primeira camada e faça pequenos furinhos para ajudar na fixação. Depois, é só adicionar a base branca por cima com cuidado.Para finalizar, elimine as bolhas com um pouco de álcool, aguarde cerca de uma hora para desenformar, faça o acabamento com um pano úmido e deixe o sabonete curar por 48 horas. Depois disso, embale com plástico filme para preservar bem a fragrância.O mais inspirador de tudo isso é ver uma menina tão nova já empreendendo, criando e compartilhando conhecimento com tanta leveza. A Luiza mostra que, com criatividade e dedicação, dá sim para transformar um hobby em algo maior e ainda espalhar beleza por aí.Agora me conta, vai testar essa receita ou já está pensando em começar a fazer seus próprios sabonetes também?

Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.