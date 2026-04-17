Clínica reúne tecnologia de ponta e experiências sensoriais em um só lugar - Divulgação

Clínica reúne tecnologia de ponta e experiências sensoriais em um só lugarDivulgação

Publicado 17/04/2026 13:17 | Atualizado 17/04/2026 13:32

Olá, meninas!

Amiga, a Barra da Tijuca ganhou um espaço novo que é praticamente aquele combo dos sonhos: estética + saúde + bem-estar tudo junto e misturado. A clínica da farmacêutica esteta Dra. Caroline Conte chegou com uma proposta bem diferente do básico. Estive presente na inauguração da clínica nesta quinta-feira (16), e vou falar para vocês... Aqui não é só sobre fazer um procedimento, é sobre cuidar de você como um todo, sabe?



A Dra. Caroline, que já atua com estética avançada, aposta numa linha chamada estética regenerativa. Traduzindo: a ideia é estimular o seu próprio corpo a se cuidar, focando na produção de colágeno e respeitando a sua beleza natural, sem aquele efeito artificial.

E olha, tecnologia não falta por lá. Entre os tratamentos, tem Ultraformer MPT e Volnewmer, que ajudam no rejuvenescimento sem precisar de nada invasivo, usando estímulos térmicos e ultrassônicos. Também entram no pacote procedimentos com laser de CO₂ e radiofrequência microagulhada, ótimos para melhorar textura, firmeza e qualidade da pele.



Mas o grande diferencial mesmo é que a clínica vai além da estética. Tem uma equipe multidisciplinar com profissionais de nutrição, saúde mental e emagrecimento, incluindo uma médica especialista em metabolismo. Ou seja, o cuidado vem de dentro pra fora, olhando tudo o que influencia no envelhecimento e no seu bem-estar.



E pra fechar com chave de ouro, ainda rola aquela vibe de spa que a gente ama: rituais de relaxamento, aromaterapia e pausas sensoriais. A proposta é que o momento do autocuidado vire uma experiência completa, envolvendo corpo e mente.



No fim das contas, é aquele tipo de lugar que acompanha essa nova fase da estética: mais personalizada, menos invasiva e super conectada com um estilo de vida saudável. Um verdadeiro respiro na correria do dia a dia, com assessoria da clínica assinada por Amanda Pinheiro.

Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.