Relato da participante reforça a preferência por intervenções discretas e levanta alerta sobre excessosReprodução/TV Globo
Cada vez mais, a ideia é buscar algo mais natural, sabe? Aquela beleza que realça o que a gente já tem, sem transformar completamente o rosto.
A dermaticista e esteticista Patrícia Elias, que é super conhecida, com quase 8 milhões de inscritos no YouTube, explica bem essa mudança de visão:
“O preenchimento labial não deve transformar o rosto, mas valorizar a beleza natural, respeitando a anatomia e a simetria de cada paciente. Hoje, o ácido hialurônico é a substância mais indicada para esse tipo de procedimento, justamente por sua compatibilidade com o organismo e pelo fato de ser absorvível e reversível, o que garante mais segurança"
E olha que interessante: não é só sobre volume. O ácido hialurônico também é um super aliado da hidratação.
“O ácido hialurônico também tem a capacidade de atrair água, o que melhora significativamente a textura dos lábios, deixando-os mais macios e saudáveis. Esse efeito vai além do volume, sendo especialmente indicado para quem sofre com ressecamento frequente, fissuras ou perda de viço”
Ou seja, dá pra cuidar dos lábios sem necessariamente deixá-los maiores, e isso faz todo sentido, né?
Agora, trazendo pra nossa rotina real oficial, não dá pra depender só de procedimento. A Patrícia lembra que o básico bem feito faz toda a diferença: usar lip balm sempre, principalmente os que têm manteigas vegetais e vitamina E, não esquecer do protetor labial com FPS e fazer uma esfoliação leve uma vez por semana pra deixar tudo mais lisinho e potencializar a hidratação.
E quando começam a aparecer aquelas ruguinhas ao redor da boca, o famoso “código de barras”? A solução não é só preencher, não.
“Não é apenas preencher. É preciso tratar a qualidade da pele, estimular colágeno e trabalhar a flacidez muscular para um resultado realmente natural”
Inclusive, tem técnicas novas que estão ganhando espaço, tipo o tal do microagulhamento com tecnologia nano, conhecido como “Estética Lips”.
“Entre os procedimentos realizados em clínica, técnicas como o microagulhamento com tecnologia nano, conhecido como “Estética Lips”, têm ganhado espaço por promover melhora da textura, estímulo de colágeno e leve volumização de forma não invasiva. Além disso, práticas simples também podem ajudar: exercícios faciais, como segurar uma caneta entre os lábios por alguns segundos, são indicados para fortalecer a musculatura e melhorar o contorno”
Sim, até exercício pra boca existe, e aparentemente funciona!
Mas nem tudo são flores, viu? Tem um alerta importante que não dá pra ignorar:
“Materiais como o PMMA devem ser evitados, pois não são absorvidos pelo corpo e podem trazer complicações. Para resultados de preenchimento, a orientação é sempre procurar profissionais qualificados para evitar excessos e complicações vasculares. A segurança deve estar sempre em primeiro lugar”
No fim das contas, a tendência parece bem clara: menos exagero, mais naturalidade e, principalmente, mais cuidado com a saúde. E sinceramente? A gente ama essa vibe.
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