Relato da participante reforça a preferência por intervenções discretas e levanta alerta sobre excessos - Reprodução/TV Globo

Relato da participante reforça a preferência por intervenções discretas e levanta alerta sobre excessosReprodução/TV Globo

Publicado 17/04/2026 09:34

Olá, meninas!

Amiga, você também ficou curiosa com essa história da Jordana do BBB 26? Pois é… ela contou em uma conversa com a Milena e a Ana Paula que fez um procedimento nos lábios, mas nada daquela coisa super volumosa que a gente costuma ver por aí. Foi menos de 1 ml de ácido hialurônico, com foco só na hidratação mesmo, sem querer aumentar ou projetar demais. E isso acabou levantando um assunto bem interessante: será que estamos finalmente deixando o exagero de lado?



Cada vez mais, a ideia é buscar algo mais natural, sabe? Aquela beleza que realça o que a gente já tem, sem transformar completamente o rosto.



A dermaticista e esteticista Patrícia Elias, que é super conhecida, com quase 8 milhões de inscritos no YouTube, explica bem essa mudança de visão:



“O preenchimento labial não deve transformar o rosto, mas valorizar a beleza natural, respeitando a anatomia e a simetria de cada paciente. Hoje, o ácido hialurônico é a substância mais indicada para esse tipo de procedimento, justamente por sua compatibilidade com o organismo e pelo fato de ser absorvível e reversível, o que garante mais segurança"



E olha que interessante: não é só sobre volume. O ácido hialurônico também é um super aliado da hidratação.



“O ácido hialurônico também tem a capacidade de atrair água, o que melhora significativamente a textura dos lábios, deixando-os mais macios e saudáveis. Esse efeito vai além do volume, sendo especialmente indicado para quem sofre com ressecamento frequente, fissuras ou perda de viço”



Ou seja, dá pra cuidar dos lábios sem necessariamente deixá-los maiores, e isso faz todo sentido, né?



Agora, trazendo pra nossa rotina real oficial, não dá pra depender só de procedimento. A Patrícia lembra que o básico bem feito faz toda a diferença: usar lip balm sempre, principalmente os que têm manteigas vegetais e vitamina E, não esquecer do protetor labial com FPS e fazer uma esfoliação leve uma vez por semana pra deixar tudo mais lisinho e potencializar a hidratação.



E quando começam a aparecer aquelas ruguinhas ao redor da boca, o famoso “código de barras”? A solução não é só preencher, não.



“Não é apenas preencher. É preciso tratar a qualidade da pele, estimular colágeno e trabalhar a flacidez muscular para um resultado realmente natural”



Inclusive, tem técnicas novas que estão ganhando espaço, tipo o tal do microagulhamento com tecnologia nano, conhecido como “Estética Lips”.



“Entre os procedimentos realizados em clínica, técnicas como o microagulhamento com tecnologia nano, conhecido como “Estética Lips”, têm ganhado espaço por promover melhora da textura, estímulo de colágeno e leve volumização de forma não invasiva. Além disso, práticas simples também podem ajudar: exercícios faciais, como segurar uma caneta entre os lábios por alguns segundos, são indicados para fortalecer a musculatura e melhorar o contorno”



Sim, até exercício pra boca existe, e aparentemente funciona!



Mas nem tudo são flores, viu? Tem um alerta importante que não dá pra ignorar:



“Materiais como o PMMA devem ser evitados, pois não são absorvidos pelo corpo e podem trazer complicações. Para resultados de preenchimento, a orientação é sempre procurar profissionais qualificados para evitar excessos e complicações vasculares. A segurança deve estar sempre em primeiro lugar”



No fim das contas, a tendência parece bem clara: menos exagero, mais naturalidade e, principalmente, mais cuidado com a saúde. E sinceramente? A gente ama essa vibe.