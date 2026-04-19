Tendinite - Reprodução/Internet

TendiniteReprodução/Internet

Publicado 19/04/2026 00:00

Sabe aquela dor insistente que aparece sem avisar e vai atrapalhando sua rotina? Pode ser tendinite, uma inflamação nos tendões que costuma surgir quando a gente repete muito os movimentos ou exige demais do corpo sem preparo.

E não é algo simples, viu? Como explica o Dr. Edicarlos André: “tendinites podem comprometer seriamente a funcionalidade das articulações, causando dor, inchaço e limitação dos movimentos. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para evitar complicações”.

Ele ainda chama atenção para um erro comum: “há um outro fator que julgo principal: a falta de preparo ou treino para exercer uma função. Muitas pessoas querem manter a performance em uma atividade, mas não treinam para executá-la. Para mim, aí está a principal causa”.

Os sintomas incluem dor, inchaço e rigidez. O tratamento pode envolver repouso, gelo, medicamentos e fisioterapia. “O tratamento deve ser individualizado e pode incluir repouso da área afetada, aplicação de gelo, uso de medicamentos prescritos, além de fisioterapia com exercícios específicos para fortalecimento e alongamento. As infiltrações também são um recurso interessante, pois podem proporcionar alívio quase imediato após o procedimento, contribuindo para acelerar a reabilitação”.

Para evitar, cuide do corpo e respeite seus limites. Como ele reforça: “O acompanhamento multidisciplinar é essencial para garantir uma recuperação completa e prevenir recaídas, promovendo mais qualidade de vida ao paciente”.

Moda inteligente: como renovar seu guarda-roupa sem gastar nada

Guarda-roupa renovado - Reprodução/Internet)

Guarda-roupa renovadoReprodução/Internet)

Sabe quando você olha para o guarda-roupa cheio e sente que não tem nada para vestir? Antes de sair comprando, dá para renovar tudo só usando o que você já tem

O segredo começa em mudar o olhar. Tire um tempinho para rever as peças, redescobrir o que estava esquecido e desapegar do que não faz mais sentido para você hoje.

Depois, vale testar combinações novas. Aquela roupa de sempre pode ganhar outra cara só mudando a forma de usar, misturando com outras peças ou apostando em uma sobreposição.

Pequenos truques também fazem toda a diferença. Dobrar a manga, usar um cinto ou fazer um nozinho já transforma o look sem esforço.

No fim das contas, você não precisa de mais roupas, só de novas ideias para usar melhor tudo o que já tem no armário.



Beleza da Alma

“Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores” - Cora Coralina.