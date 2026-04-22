Do Norte ao Sul, a mandioca faz parte da nossa cultura e do nosso dia a dia - Reprodução/Internet

Do Norte ao Sul, a mandioca faz parte da nossa cultura e do nosso dia a diaReprodução/Internet

Publicado 22/04/2026 09:37

Olá, meninas!

Amiga, me diz… você fala mandioca, aipim ou macaxeira? Pois é, essa raiz tão presente no nosso dia a dia até divide opiniões no nome, mas uma coisa é certa: ela é queridinha no Brasil inteiro! E não é só a gente que ama, viu? A Organização das Nações Unidas já chegou a eleger a mandioca como o alimento do século 21. Poderosa, né?



E tem mais um motivo pra dar ainda mais atenção pra ela: o Dia Nacional da Mandioca, comemorado hoje, dia 22 de abril. É aquele tipo de data perfeita pra valorizar um ingrediente tão nosso, tão versátil e cheio de benefícios.



Dependendo de onde você estiver, o nome muda. No Sudeste, muita gente chama de mandioca. Já no Norte e Nordeste, o mais comum é macaxeira. E aqui no Rio, o famoso aipim reina absoluto. Mas independente do nome, ela é uma raiz super nutritiva e cheia de vantagens pra saúde.



Vinda da América do Sul, a mandioca brasileira representa cerca de 10% da produção mundial. E na cozinha, ela é praticamente uma camaleoa: vai bem fritinha, cozida, em receitas doces, salgadas e até substituindo o pão no café da manhã em algumas regiões. Versatilidade é o sobrenome dela!



E olha, não é só sabor não… os benefícios são muitos. Pra começar, ela é uma ótima fonte de energia, perfeita pra quem treina ou tem uma rotina puxada. Tudo isso por causa do amido, que se transforma em carboidrato e libera energia aos poucos.



“Ela fornece energia lenta e contínua. A pessoa que faz exercícios consegue por conta da energia que é liberada devagar. No caso, terá energia para realizar todo o treino”, indica a nutricionista Erika Bleyer.



Outro ponto incrível é que a mandioca também ajuda no controle da diabete, já que suas fibras contribuem para diminuir a velocidade de absorção da glicose no organismo. Além disso, é uma super aliada do intestino, ajudando quem sofre com prisão de ventre e ainda fortalecendo a flora intestinal.



E não para por aí. Ela também faz bem pra visão, graças à presença de vitamina A e da vitamina B1, que ajudam a proteger os olhos. Sem contar que contribui para um corpo mais forte.



“A mandioca possui aqueles sais minerais responsáveis pela manutenção de ossos e dentes, que são o fósforo e o cálcio”, sugere Erika Bleyer.



Pra completar o combo, a raiz ainda ajuda a fortalecer a imunidade por conta da vitamina C, auxilia na produção de colágeno e na cicatrização da pele. E tem mais um detalhe super importante: ela é rica em antioxidantes.



“Ela ajuda a combater o envelhecimento precoce, combate os radicais livres do corpo humano e auxilia na prevenção do câncer. Posso ainda completar que a saponina potencializa o sistema imunológico no combate às inflamações e infecções”.



E essa mesma substância também tem ação anti-inflamatória, podendo ajudar no combate à artrite e até no controle do colesterol ruim, já que as fibras presentes na mandioca reduzem a absorção de gorduras no organismo.



“A presença dessas fibras reduz a absorção das gorduras do alimento pelo organismo e ainda atrai a molécula dos sais biliares. Isso ajuda a manter o nível do colesterol equilibrado”.



No fim das contas, seja mandioca, aipim ou macaxeira, essa raiz é daquelas que merecem um lugar especial no prato e no coração. E o Dia Nacional da Mandioca é só mais um lembrete gostoso de como a nossa culinária é rica, nutritiva e cheia de história.