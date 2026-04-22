Do Norte ao Sul, a mandioca faz parte da nossa cultura e do nosso dia a diaReprodução/Internet
E tem mais um motivo pra dar ainda mais atenção pra ela: o Dia Nacional da Mandioca, comemorado hoje, dia 22 de abril. É aquele tipo de data perfeita pra valorizar um ingrediente tão nosso, tão versátil e cheio de benefícios.
Dependendo de onde você estiver, o nome muda. No Sudeste, muita gente chama de mandioca. Já no Norte e Nordeste, o mais comum é macaxeira. E aqui no Rio, o famoso aipim reina absoluto. Mas independente do nome, ela é uma raiz super nutritiva e cheia de vantagens pra saúde.
Vinda da América do Sul, a mandioca brasileira representa cerca de 10% da produção mundial. E na cozinha, ela é praticamente uma camaleoa: vai bem fritinha, cozida, em receitas doces, salgadas e até substituindo o pão no café da manhã em algumas regiões. Versatilidade é o sobrenome dela!
E olha, não é só sabor não… os benefícios são muitos. Pra começar, ela é uma ótima fonte de energia, perfeita pra quem treina ou tem uma rotina puxada. Tudo isso por causa do amido, que se transforma em carboidrato e libera energia aos poucos.
“Ela fornece energia lenta e contínua. A pessoa que faz exercícios consegue por conta da energia que é liberada devagar. No caso, terá energia para realizar todo o treino”, indica a nutricionista Erika Bleyer.
Outro ponto incrível é que a mandioca também ajuda no controle da diabete, já que suas fibras contribuem para diminuir a velocidade de absorção da glicose no organismo. Além disso, é uma super aliada do intestino, ajudando quem sofre com prisão de ventre e ainda fortalecendo a flora intestinal.
E não para por aí. Ela também faz bem pra visão, graças à presença de vitamina A e da vitamina B1, que ajudam a proteger os olhos. Sem contar que contribui para um corpo mais forte.
“A mandioca possui aqueles sais minerais responsáveis pela manutenção de ossos e dentes, que são o fósforo e o cálcio”, sugere Erika Bleyer.
Pra completar o combo, a raiz ainda ajuda a fortalecer a imunidade por conta da vitamina C, auxilia na produção de colágeno e na cicatrização da pele. E tem mais um detalhe super importante: ela é rica em antioxidantes.
“Ela ajuda a combater o envelhecimento precoce, combate os radicais livres do corpo humano e auxilia na prevenção do câncer. Posso ainda completar que a saponina potencializa o sistema imunológico no combate às inflamações e infecções”.
E essa mesma substância também tem ação anti-inflamatória, podendo ajudar no combate à artrite e até no controle do colesterol ruim, já que as fibras presentes na mandioca reduzem a absorção de gorduras no organismo.
“A presença dessas fibras reduz a absorção das gorduras do alimento pelo organismo e ainda atrai a molécula dos sais biliares. Isso ajuda a manter o nível do colesterol equilibrado”.
No fim das contas, seja mandioca, aipim ou macaxeira, essa raiz é daquelas que merecem um lugar especial no prato e no coração. E o Dia Nacional da Mandioca é só mais um lembrete gostoso de como a nossa culinária é rica, nutritiva e cheia de história.
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