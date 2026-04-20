Modelagens amplas ganham destaque e mostram que conforto e elegância podem andar juntos - Roberto Filho/Brazil News

Modelagens amplas ganham destaque e mostram que conforto e elegância podem andar juntosRoberto Filho/Brazil News

Publicado 20/04/2026 10:44

Olá, meninas!

Sabe aquela peça de alfaiataria que antes era toda certinha, bem ajustada ao corpo? Pode ir abrindo espaço no armário, porque a vez agora é do conforto com estilo. A alfaiataria oversized chegou com tudo e, sinceramente, é daquelas tendências que a gente abraça sem pensar duas vezes.



Na Rio Fashion Week, ela apareceu repaginada, mais solta, moderna e cheia de personalidade. Blazers amplos, calças mais largas e cortes que parecem “emprestados”, mas com uma elegância incrível. É aquele visual despretensioso que, no fim, fica super sofisticado.



E o mais interessante é como essa tendência funciona em qualquer estação. No calor, surgem tecidos mais leves, fluidos, que deixam o look respirar e continuam estilosos. Já no frio, entram as sobreposições, os tecidos mais encorpados e aquela vibe chic sem esforço. Ou seja, é versátil de verdade.



Outro ponto que chama atenção é como essa alfaiataria mais ampla traz uma nova forma de olhar pro corpo. Não é sobre marcar, e sim sobre liberdade, movimento e conforto. É moda que acompanha o ritmo da vida real, sabe? Aquela que deixa a gente elegante sem abrir mão de se sentir à vontade.



E se você acha que oversized significa perder a feminilidade, pode esquecer. Muito pelo contrário. A proposta é justamente brincar com proporções, misturar peças mais largas com outras mais ajustadas, criar equilíbrio e mostrar estilo de um jeito leve, atual e cheio de atitude.



No fim das contas, a alfaiataria oversized não é só tendência, é quase um convite. Um convite pra experimentar, sair do óbvio e perceber que elegância também pode ser confortável, moderna e, acima de tudo, muito autêntica.