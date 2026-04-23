Feita para compartilhar, a feijoada é protagonista desse dia tão especial - Flavia Novais Nakamura

Feita para compartilhar, a feijoada é protagonista desse dia tão especialFlavia Novais Nakamura

Publicado 23/04/2026 09:35

Olá, meninas!

Amiga, se tem uma data que tem cheiro de comida boa no ar, é o Dia de São Jorge! E vamos combinar? Aqui no Rio, essa celebração quase sempre vem acompanhada dela, a rainha das mesas: a feijoada



Mais do que um prato típico, a feijoada tem aquele jeitinho de abraço em forma de comida. É reunião de família, é risada alta, é mesa cheia e coração quentinho. E a melhor parte? Dá, sim, pra preparar em casa sem complicação e sem gastar horrores.



O segredo está em escolher bem os ingredientes e respeitar aquele passo a passo que faz toda a diferença. As carnes salgadas, como costelinha, lombo, orelha, pé e carne-seca, são a base de tudo. O ideal é deixar de molho e cozinhar até ficarem bem macias, soltando todo aquele sabor que a gente ama.



O feijão preto entra como protagonista absoluto, cozinhando até o caldo ficar encorpado, bem temperado e cheio de personalidade. E claro, não pode faltar o arroz soltinho pra equilibrar, aquela couve refogadinha que traz leveza e a laranja fatiada, que além de deliciosa ainda ajuda na digestão.



Agora, se a ideia é deixar tudo ainda mais especial nesse Dia de São Jorge, vale caprichar nos detalhes que fazem a diferença. Uma farofinha bem feita, com cebola, alho e bacon, dá aquela crocância irresistível. O torresmo entra como o queridinho da mesa, impossível comer um só. E o vinagrete vem trazendo frescor e equilíbrio pra fechar tudo com perfeição.



E, claro, não dá pra esquecer da bebida, né? Seja uma cervejinha gelada, uma boa cachaça ou até um vinho, o importante é brindar esse momento gostoso, cheio de tradição e afeto.



No fim das contas, a feijoada é isso: um ritual delicioso que combina perfeitamente com o clima do Dia de São Jorge. Um dia pra reunir quem a gente ama e celebrar com muita comida boa e alegria