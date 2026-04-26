Dia Nacional de Combate à Hipertensão - Reprodução/Internet

Dia Nacional de Combate à HipertensãoReprodução/Internet

Publicado 26/04/2026 00:00

A pressão alta é mais comum do que parece e muitas vezes chega silenciosa. E o alerta fica ainda mais importante neste domingo, quando é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, uma data para lembrar que dá sim para se cuidar com atitudes simples no dia a dia.

A alimentação faz toda a diferença. A nutricionista Julia Canabarro explica: “hoje, cerca de 38 milhões de pessoas sofrem com hipertensão arterial no Brasil. Este quadro se torna ainda pior quando levamos em consideração que a condição está na lista de doenças crônicas do chamado grupo de risco, o que a configura como agravante de doenças transmissíveis, como a covid-19. Por isso, mais importante do que um tratamento, é necessário um trabalho de prevenção de hipertensão. E ele começa na alimentação.”

Um ponto essencial é reduzir o sal e evitar industrializados. Como ela reforça: “o ideal é evitar ao máximo qualquer tipo de industrializados. Se o paciente possui pré-disposição para desenvolver a hipertensão, esta gama de alimentos deve ser sempre a última opção”.

O colesterol alto também influencia, mas dá para equilibrar com boas escolhas. Julia orienta: “peixes ricos em ômega 3, como truta, salmão, atum e sardinha são seus melhores amigos contra o colesterol. Além disso, alimentos com aveia, linhaça e oleaginosas, como castanhas, também são excelentes opções de lanches para quando a fome bate e apenas alimentos calóricos vêm à mente.”

No fim, tudo é sobre equilíbrio. Pequenas mudanças na rotina já ajudam a prevenir a hipertensão e melhorar a saúde como um todo.

Franja em U: a tendência que está conquistando os salões

FRANJA EM U - Reprodução/Instagram

FRANJA EM UReprodução/Instagram

A vontade de mudar o visual aparece do nada, né? E quando a ideia é transformar sem radicalizar, a franja em U vira uma aposta certeira.

Ela faz sucesso porque renova o look sem mexer no comprimento ou na cor. É aquele “upgrade” sutil que deixa tudo mais moderno e delicado.

Basicamente, a franja em U é mais curtinha no centro da testa e vai ficando mais comprida nas laterais, criando um contorno suave no rosto. Isso ajuda a valorizar os traços e deixa o visual mais leve.

Outro ponto forte é a versatilidade. Funciona em vários tipos de cabelo e ainda ajuda a equilibrar rostos mais redondos ou marcados.

E pode ficar tranquila: a manutenção costuma ser mais prática, com um acabamento natural, sem precisar estar perfeita o tempo todo.

Na hora de arrumar, dá para variar bastante, usando dividida ao meio, de lado ou até presa. No fim, é aquela mudança leve que faz toda a diferença no espelho.



Beleza da Alma

“Não basta adquirir sabedoria; é preciso, além disso, saber utilizá-la” – Cícero.