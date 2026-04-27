Pequenos cuidados hoje fazem toda a diferença no amanhã - Reprodução/Internet

Pequenos cuidados hoje fazem toda a diferença no amanhãReprodução/Internet

Publicado 27/04/2026 09:50

Olá, meninas!

A gente fala muito de mamografia, né? Mas a saúde da mulher vai muito além disso. Ela precisa ser olhada com carinho, de forma completa, envolvendo várias áreas. E os números mostram bem essa realidade: segundo a FIDI, só em 2025 foram 4,8 milhões de exames por imagem, e mais da metade, 60,3%, feitos por mulheres. E tem mais: esse número cresceu 8,2% em um ano, ou seja, mais de 184 mil novas pacientes. É muita gente cuidando da saúde, como tem que ser.



E olha que interessante: a mamografia não é importante só para detectar o câncer de mama cedo. Ela também pode dar sinais sobre a saúde do coração. Um estudo recente da European Society of Cardiology, com mais de 123 mil mulheres, mostrou que depósitos de cálcio nas artérias da mama, que aparecem no exame, podem estar ligados a um risco maior de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e até morte.



Sobre isso, a especialista explica direitinho: “Além de seu papel no diagnóstico precoce do câncer de mama, pesquisar apontam que a mamografia também pode revelar calcificações arteriais mamárias, achado associado em estudos a maior risco cardiovascular e que pode contribuir para o encaminhamento precoce dessas mulheres para investigação clínica complementar”.



E não pense que isso é só uma preocupação para mulheres mais velhas, viu? As mais jovens também precisam ficar atentas. Em algumas fases da vida, o corpo feminino fica até mais vulnerável, então prevenção nunca é cedo demais. Inclusive, os dados mostram que a maioria das mulheres que fazem exames está na fase adulta, são 7,8 milhões, contra 4,9 milhões de idosas. Ou seja, quem está na correria do dia a dia, trabalhando, cuidando de tudo, também está buscando se cuidar.



Outro exame bem comum entre nós é o raio-X de tórax, com mais de 2 milhões realizados. Ele costuma ser aquele primeiro passo para investigar questões respiratórias ou antes de cirurgias. E, mesmo não sendo específico para o coração, pode dar pistas importantes, como aumento do coração ou sinais de problemas mais avançados.



Claro que essa relação entre mamografia e doenças cardiovasculares ainda está sendo estudada, mas uma coisa é certa: o coração da mulher precisa de atenção constante. Infarto, AVC e outras doenças ainda são pouco diagnosticados nelas, muitas vezes porque os sintomas são diferentes ou mais silenciosos.



E como reforça a médica: “Quando falamos em saúde da mulher, é essencial olhar para ela de forma integral. Muitas doenças cardiovasculares evoluem silenciosamente, e a identificação precoce pode fazer toda a diferença no prognóstico e na qualidade de vida da paciente”.



No fim das contas, tudo isso só reforça uma coisa: se cuidar é essencial. Tanto o câncer de mama quanto as doenças do coração ainda estão entre os maiores desafios da saúde feminina. E, apesar de uma pequena parte dos casos de câncer estar ligada à genética, muitos têm relação com hábitos do dia a dia, como consumo de álcool, sedentarismo, obesidade e até o uso de hormônios sem acompanhamento.

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