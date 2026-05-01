A tendência que prova que dá para ser sofisticada sem abrir mão do conforto - Reprodução/Pinterest

A tendência que prova que dá para ser sofisticada sem abrir mão do confortoReprodução/Pinterest

Publicado 01/05/2026 09:26

Olá, meninas!

Sabe aquela história de que só unha longa é sinônimo de beleza? Pode esquecer. As unhas curtinhas estão mais em alta do que nunca neste outono, e o melhor é que elas unem tudo que a gente ama: praticidade, elegância e um toque moderno que funciona em qualquer ocasião.



A vibe da vez é bem mais natural, sabe? Nada de exageros. O foco está em acabamentos delicados, com aquele visual limpinho e sofisticado que deixa as mãos com cara de bem cuidadas sem esforço. É aquele tipo de beleza que parece simples, mas faz toda a diferença.



E não é só estética, não. As unhas curtas ganharam espaço justamente porque facilitam a rotina. Dá para digitar, mexer no celular, fazer tudo no dia a dia sem preocupação. Sem contar que elas quebram menos e são muito mais fáceis de manter.



Quando o assunto é cor, o outono pede tons mais fechados e elegantes. Aqueles esmaltes que passam uma sensação de aconchego, tipo nudes, marrons, vinhos e até um cinza mais sofisticado entram com tudo. Mas isso não significa que precisa ficar sem graça. Um brilho discreto ou um detalhe minimalista já deixam tudo mais interessante.



As nail arts também aparecem, mas de um jeito mais sutil. Linhas fininhas, francesinhas repaginadas ou aquele efeito leitoso bem delicado são perfeitos para quem quer um charme extra sem pesar no visual.



No fim das contas, as unhas curtinhas provam que menos pode ser muito mais. Elas são práticas, estilosas e combinam com qualquer momento. Aquela escolha certeira para quem quer estar arrumada sem complicação.