Soluções práticas para disfarçar falhas e deixar o olhar mais marcante - Reprodução/Pinterest

Soluções práticas para disfarçar falhas e deixar o olhar mais marcanteReprodução/Pinterest

Publicado 30/04/2026 09:40

Olá, meninas!

Amiga, sobrancelha falhada acontece com todo mundo em algum momento, viu? Seja por excesso de pinça lá no passado, falhas naturais ou até fases em que os fios demoram mais pra crescer… faz parte. A boa notícia é que dá, sim, pra disfarçar e deixar tudo lindo sem complicação



Primeiro de tudo, vale olhar com carinho pro formato natural da sua sobrancelha. Em vez de tentar mudar completamente, o truque é valorizar o que você já tem. Pequenos ajustes já fazem uma diferença enorme no resultado final.



Agora, falando de maquiagem, os lápis e sombras específicos são seus melhores amigos. O segredo aqui é leveza, nada de pesar a mão. Vá preenchendo as falhinhas com traços fininhos, imitando os pelinhos, sabe? Isso deixa o efeito muito mais natural e evita aquele aspecto marcado demais.



Outro truque maravilhoso é usar uma máscara própria pra sobrancelhas, aquelas tipo rímel mesmo. Elas ajudam a alinhar os fios, dar volume e ainda disfarçar espaços vazios rapidinho. É perfeito pra quando você está sem tempo, mas quer dar um up no visual.



Se você gosta de um acabamento mais definido, o corretivo pode ser um aliado. Aplicado ao redor da sobrancelha, ele ajuda a destacar o desenho e dá aquela impressão de tudo mais preenchido e organizado.



Ah, e não dá pra esquecer dos cuidados no dia a dia. Manter a região hidratada e evitar tirar pelos em excesso faz toda a diferença ao longo do tempo. Às vezes, o que a sobrancelha mais precisa é só de um tempinho pra se recuperar.



Pra quem quer praticidade, também existem soluções mais duradouras, como técnicas que preenchem as falhas de forma mais contínua. Mas isso já pede um profissional de confiança, combinado?



No fim das contas, não tem mistério. Com alguns truques simples e os produtos certos, dá pra deixar a sobrancelha linda, natural e bem preenchida sem esforço.