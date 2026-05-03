Noivas - Reprodução de internet

NoivasReprodução de internet

Publicado 03/05/2026 00:00

Se você está de olho nas tendências para noivas, já pode salvar essas inspirações porque 2026 vem com tudo. E tem um detalhe especial: maio, tradicionalmente conhecido como o mês das noivas, deixa esse tema ainda mais em alta e cheio de referências lindas para quem está planejando o grande dia.

Depois da New York Bridal Fashion Week, o profissional da beleza Marcello Costa, responsável por 14 desfiles, identificou os movimentos que vão marcar o próximo ano. A palavra-chave é equilíbrio: naturalidade, sofisticação e identidade.

Como ele mesmo diz: “A noiva precisa se reconhecer daqui a 20 anos. A tendência não pode apagar quem ela é”.

Entre as apostas, aparecem cabelos longos com textura natural e leve ondulação, combinados a uma maquiagem mais intensa, com batom vermelho rosado e olhos em tons terrosos. Um visual marcante, mas ainda romântico.

Ao mesmo tempo, o minimalismo segue forte, com pele iluminada, tons rosados e cabelos mais naturais, criando aquela beleza fresh e delicada.

Também ganham espaço os penteados desconstruídos, com movimento e menos rigidez, trazendo uma elegância mais moderna.

E, para fechar, as joias passam a ser incorporadas ao cabelo, substituindo as coroas tradicionais por elementos mais integrados e com inspiração nos anos 90.

No fim, tudo aponta para o mesmo caminho: valorizar a identidade da noiva, criando uma beleza que faça sentido hoje e continue especial ao longo do tempo

Olho de sogra: aprenda a fazer o docinho que nunca sai de moda

olho de sobra - Reprodução/internet

olho de sobraReprodução/internet

O olho de sogra é um docinho clássico que combina ameixa com um recheio cremoso de coco, perfeito para festas ou para servir em ocasiões especiais.

Para fazer, você vai precisar de leite condensado, coco seco ralado sem açúcar, açúcar, gemas, água, ameixa preta sem caroço e açúcar refinado para finalizar.

Em uma panela, misture o leite condensado, o coco, o açúcar, as gemas e a água. Leve ao fogo mexendo sempre até engrossar e desgrudar do fundo da panela, cerca de 10 minutos. Depois, coloque a massa em um prato untado e deixe esfriar.

Enquanto isso, hidrate as ameixas em água quente por 5 minutos, escorra e abra ao meio sem separar totalmente.

Com a massa fria, faça bolinhas, passe no açúcar refinado e coloque dentro das ameixas abertas. Depois, é só acomodar em forminhas de papel e servir.



Beleza da alma

“Os erros são os portais da descoberta” - James Joyce.

