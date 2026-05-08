As escolhas das celebridades em Nova York mostram como naturalidade, sofisticação e identidade caminham juntas na beleza atual - Reprodução/Google

As escolhas das celebridades em Nova York mostram como naturalidade, sofisticação e identidade caminham juntas na beleza atualReprodução/Google

Publicado 08/05/2026 09:39

Olá, meninas!

O Met Gala aconteceu recentemente em Nova York e, como sempre, não foi só a moda que roubou a cena. A beleza também brilhou e já começou a apontar quais tendências do Met Gala 2026 devem ganhar força nos próximos meses.



Neste ano, o tema foi “Costume Art (Arte do Vestuário)”, com dress code “Fashion is Art (Moda é Arte)”. A proposta abriu espaço para produções mais autorais, criativas e cheias de personalidade. E isso apareceu com força também na maquiagem. Teve espaço para o artístico, para o sofisticado e, principalmente, para looks que traduzem identidade.



Para Luzia Costa, especialista em beleza e CEO da Sóbrancelhas, o Met Gala continua sendo um grande termômetro de comportamento. “A gente observa uma dualidade muito interessante: ao mesmo tempo em que algumas celebridades apostam em elementos mais ousados e conceituais, há uma valorização crescente da beleza natural, com pele bem cuidada e acabamentos mais leves. Isso mostra que tendência hoje não é sobre seguir um padrão único, mas sobre expressão individual.”



Entre as tendências de beleza do Met Gala 2026 que mais chamaram atenção no tapete vermelho, uma delas foi a força da pele natural, luminosa e bem tratada.



Hailey Bieber apareceu reforçando a estética clean girl. A pele iluminada, viçosa e com cobertura quase imperceptível chamou atenção, acompanhada de blush suave e lábios com brilho delicado. O resultado confirma que a maquiagem minimalista continua em alta e que skincare e acabamento natural seguem no centro das escolhas. “Esse visual confirma que a pele bem cuidada segue como protagonista. Não é sobre usar menos maquiagem, mas sobre usar melhor, com produtos que valorizam a textura natural da pele”, comenta Luzia.



Já Kylie Jenner apostou em sobrancelhas descoloridas e trouxe um visual mais futurista e ousado. Segundo Luzia, essa tendência pede atenção especial porque o processo químico pode fragilizar os fios. Por isso, hidratação e manutenção constantes são fundamentais para preservar a saúde da região.



Rihanna entregou uma maquiagem sofisticada com um toque retrô. As sobrancelhas apareceram mais finas e bem definidas. Nos lábios, o contorno marrom ganhou destaque, levemente esfumado e finalizado com gloss. O efeito ficou elegante, volumoso e super atual.



Sabrina Carpenter escolheu uma maquiagem delicada e sofisticada. A pele iluminada com acabamento acetinado trouxe frescor, enquanto o blush apareceu de forma suave. Nos lábios, o nude rosado com brilho leve deixou o visual equilibrado e romântico. “É uma maquiagem que traduz bem a estética romântica atual, com frescor e leveza. Percebo esse tipo de acabamento de boca mais brilhante e natural em alta, com esse efeito de glow, e isso conversa muito com o momento atual da beleza. Percebemos a alta na procura pela linha de gloss da Sóbrancelhas, que segue também essa mesma lógica de acabamento polido e natural, sem pesar”, analisa Luzia.



E teve também o clássico que nunca sai de cena. Julianne Moore apostou no batom vermelho como protagonista. A maquiagem mais limpa ao redor valorizou ainda mais a intensidade da cor e mostrou como elementos atemporais continuam totalmente relevantes.



O que o Met Gala 2026 deixa bem claro é que as tendências de maquiagem da temporada caminham em várias direções ao mesmo tempo. Do minimalismo ao impacto, da pele natural ao visual conceitual, o que ganha força de verdade é a beleza conectada com personalidade, autenticidade e liberdade de expressão.