Telma Graziele ensina como fazer um delicioso bolo de pudim - Divulgação

Telma Graziele ensina como fazer um delicioso bolo de pudimDivulgação

Publicado 12/05/2026 15:57

Olá, meninas!

Gente, recebi hoje no programa Vem com a Gente da BandTV Rio uma convidada mais do que especial: a confeiteira Telma Graziele, a mente criativa por trás da Docicleta (@docicletabotafogo), a primeira doceria artesanal móvel de Botafogo, no Rio de Janeiro.



E claro, como boa apaixonada por receitas virais, a gente não podia deixar de trazer aquilo que está bombando nas redes sociais, o famoso bolo de pudim, essa combinação perfeita que junta duas paixões nacionais em uma sobremesa só. Já adianto que é aquele tipo de receita que faz sucesso em qualquer mesa.



Então pega o caderninho porque eu vou te contar tudinho do jeitinho que a Telma ensinou pra gente:



Pudim perfeito sem furinhos



Ingredientes



1 litro de leite;

3 caixinhas de leite condensado;

6 ovos;

5 gotinhas de essência de baunilha.



Modo de preparo



Misturar tudo com um fouet em um bowl até ficar bem homogêneo. Em seguida levar para assar em uma forma com caramelo, coberta com papel alumínio, por aproximadamente 90 minutos em forno a 150 graus.



Um detalhe muito importante é o controle da temperatura do forno, que faz toda a diferença para o pudim ficar lisinho e sem furinhos.



Depois de assado, deixar gelar por no mínimo 4 horas antes de desenformar.



Caramelo dourado



Ingredientes



2 xícaras de açúcar;

1 xícara de água.



Modo de preparo



Misturar os dois ingredientes ainda frios e levar ao fogo médio sem mexer por aproximadamente 10 minutos até atingir a cor de caramelo. Em seguida despejar na forma onde o pudim será assado.



Brigadeiro branco cremoso



Ingredientes



2 caixas de leite condensado;

4 caixas de creme de leite;

80 gramas de leite em pó.



Modo de preparo

Levar todos os ingredientes para uma panela de fundo grosso e cozinhar por aproximadamente 20 minutos, mexendo sem parar até atingir o ponto de recheio.



O ponto correto é quando você passa a espátula e consegue ver o fundo da panela, formando o chamado caminho de Moisés.



Massa do bolo fofinha



Ingredientes



6 ovos;

1 colher de essência de baunilha;

400 gramas de açúcar;

400 gramas de farinha de trigo;

200 mililitros de água;

25 gramas de fermento.



Modo de preparo



Bater os ovos na batedeira planetária por 8 minutos em velocidade máxima com a essência de baunilha.



Depois diminuir para velocidade mínima e adicionar o açúcar e a água.



Em seguida adicionar a farinha aos poucos.



Desligar a batedeira, acrescentar o fermento e misturar delicadamente com o fouet até ficar homogêneo.



Levar para assar em forno a 180 graus por aproximadamente 50 minutos.



Calda para regar o bolo



Ingredientes



150 gramas de leite condensado;

600 mililitros de água.



Modo de preparo



Em uma bisnaga, diluir 50 gramas de leite condensado em 200 mililitros de água para cada disco de bolo. Serão 3 discos no total.



Montagem do bolo



Primeira camada de bolo e rega com a calda;

Adicionar o recheio de brigadeiro branco;

Segunda camada de bolo e nova rega com a calda;

Colocar o pudim como segunda camada de recheio;

Terceira camada de bolo, regar novamente e levar para geladeira prensado por no mínimo 2 horas, o ideal é de um dia para o outro.

Finalização



Decorar com 250 mililitros de chantilly batido e mini pudins para enfeitar.

Curtiram a dica maravilhosa do bolo de pudim? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir de 13h40.