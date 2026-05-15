Após semanas de rumores, Virginia e Vini Jr. decidiram seguir caminhos diferentes - Reprodução/Instagram

Após semanas de rumores, Virginia e Vini Jr. decidiram seguir caminhos diferentesReprodução/Instagram

Publicado 15/05/2026 11:00

Olá, meninas!

A influenciadora Virginia Fonseca pegou os fãs de surpresa nesta sexta-feira ao anunciar o fim do namoro com Vinícius Júnior, depois de cerca de seis meses juntos. O relacionamento, que sempre movimentou as redes sociais, já vinha cercado de rumores de crise nos últimos dias.



Segundo publicações feitas pela própria Virginia, a decisão teria sido tomada de forma madura e tranquila, mas uma frase compartilhada por ela acabou chamando bastante atenção dos seguidores. A influenciadora falou sobre “não negociar o inegociável”, e muita gente começou a especular que já existiam problemas acontecendo nos bastidores da relação.



O assunto ganhou ainda mais força porque, pouco antes do anúncio do término, Virginia estava em Madri acompanhando um jogo do Real Madrid e chegou até a publicar momentos da viagem nas redes. Depois disso, internautas perceberam algumas movimentações diferentes do casal, como fotos apagadas e menos interações online.



Os dois assumiram o romance publicamente no fim de 2025 e, desde então, viviam entre idas e vindas de viagens, declarações discretas e muita curiosidade dos fãs. Até agora, nem Virginia nem Vini Jr. deram detalhes sobre o verdadeiro motivo da separação.