Dieta organizada e foco na saúde marcam a rotina da ex-BBB após o reality - Reprodução/Instagram

Dieta organizada e foco na saúde marcam a rotina da ex-BBB após o realityReprodução/Instagram

Publicado 15/05/2026 09:32

Olá, meninas!

Gente, a Munik Nunes resolveu compartilhar um pouquinho da rotina dela e acabou chamando atenção por um detalhe bem curioso: a forma como ela se organiza na alimentação do dia a dia.



Bem sincera, ela contou que leva a dieta bem a sério e que mantém uma rotina cheia de refeições ao longo do dia. E não é pouca coisa não, viu? É aquele estilo de vida bem regrado mesmo, com horários mais certinhos e várias pequenas refeições para manter o corpo sempre em equilíbrio.



E o mais interessante é que ela explicou que isso faz parte da forma como ela cuida da saúde e da energia dela no dia a dia. Nada de exageros soltos ou alimentação desorganizada. É tudo bem pensado, com foco em bem-estar e disciplina.



Claro que isso acabou impressionando muita gente nas redes, porque nem todo mundo consegue manter uma rotina tão certinha assim. Mas ela deixou claro que isso funciona para o estilo de vida dela e que cada pessoa precisa encontrar o seu próprio equilíbrio quando o assunto é alimentação.



No fim das contas, o que fica é isso: não existe fórmula mágica. Cada corpo responde de um jeito, cada rotina pede um cuidado diferente e o mais importante é encontrar o que faz sentido para você, sem pressão e sem comparação.



E você, é do time que consegue seguir uma rotina regrada ou vai mais no estilo “vida real possível”?