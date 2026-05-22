Novo visual da atriz faz parte da construção de uma personagem forte e sofisticada para a televisão - Reprodução/Instagram

Novo visual da atriz faz parte da construção de uma personagem forte e sofisticada para a televisãoReprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 09:36

Olá, meninas!

A atriz Alinne Moraes apareceu de visual novo nas redes sociais e deixou os fãs completamente apaixonados pela transformação. A mudança faz parte da preparação da atriz para viver Vanessa em Por Você, próxima novela das sete da TV Globo.



Conhecida pelos cabelos mais claros ao longo da carreira, Alinne surgiu com os fios mais escuros e um visual super elegante para dar vida à personagem, que promete movimentar bastante a trama. E claro que a internet não deixou passar batido. Nos comentários, seguidores encheram a atriz de elogios e muitos disseram que ela ficou ainda mais poderosa com o novo look.



A atriz estará no elenco da nova novela ao lado de nomes como Sheron Menezzes, Thiago Lacerda e Amaury Lorenzo. A trama já começou a ser gravada no Rio de Janeiro e tem estreia prevista para o segundo semestre de 2026.



Na história, Alinne vai interpretar Vanessa, uma médica sofisticada e cheia de personalidade, que deve assumir o papel de grande vilã da novela. O novo visual faz parte justamente da construção dessa personagem mais intensa e marcante.



Discreta quando o assunto é vida pessoal, a atriz costuma compartilhar poucos momentos nas redes sociais. Por isso, sempre que aparece com alguma mudança no visual, acaba chamando atenção dos fãs e virando assunto rapidinho na internet.