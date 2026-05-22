Novo visual da atriz faz parte da construção de uma personagem forte e sofisticada para a televisãoReprodução/Instagram
Conhecida pelos cabelos mais claros ao longo da carreira, Alinne surgiu com os fios mais escuros e um visual super elegante para dar vida à personagem, que promete movimentar bastante a trama. E claro que a internet não deixou passar batido. Nos comentários, seguidores encheram a atriz de elogios e muitos disseram que ela ficou ainda mais poderosa com o novo look.
A atriz estará no elenco da nova novela ao lado de nomes como Sheron Menezzes, Thiago Lacerda e Amaury Lorenzo. A trama já começou a ser gravada no Rio de Janeiro e tem estreia prevista para o segundo semestre de 2026.
Na história, Alinne vai interpretar Vanessa, uma médica sofisticada e cheia de personalidade, que deve assumir o papel de grande vilã da novela. O novo visual faz parte justamente da construção dessa personagem mais intensa e marcante.
Discreta quando o assunto é vida pessoal, a atriz costuma compartilhar poucos momentos nas redes sociais. Por isso, sempre que aparece com alguma mudança no visual, acaba chamando atenção dos fãs e virando assunto rapidinho na internet.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.