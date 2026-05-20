Bege, areia, terracota e marrom aparecem em looks que equilibram conforto, elegância e praticidade na medida certa - Reprodução/Instagram

Bege, areia, terracota e marrom aparecem em looks que equilibram conforto, elegância e praticidade na medida certaReprodução/Instagram

Publicado 20/05/2026 09:34

Olá, meninas!

Se tem uma peça que nunca sai do radar da moda, ela é o jeans. Mas, de uns tempos para cá, ele ganhou uma atualização que está deixando os looks ainda mais elegantes e interessantes: o jeans em tons terrosos.



Marrom, caramelo, areia, café e terracota estão aparecendo com força e trazendo uma proposta que mistura sofisticação, praticidade e aquele toque moderno que a gente ama. O melhor é que esse tipo de jeans é super versátil e funciona muito bem em produções do dia a dia, no trabalho e até em combinações mais arrumadinhas.



Se você está pensando em como usar jeans em tons terrosos, a boa notícia é que não tem mistério. Essas tonalidades conversam facilmente com peças neutras e deixam o visual com uma sensação mais quente, leve e naturalmente chic.



Uma forma simples de começar é apostar em combinações com branco, off-white, bege e preto. Essa mistura costuma criar um equilíbrio bonito e deixa o jeans terroso como protagonista do look. Uma camisa branca, uma regata de tricô ou até uma camiseta básica já funcionam super bem.



Outra ideia que fica linda é brincar com o tom sobre tom. Sabe aquele visual em que as cores parecem conversar entre si? Funciona muito aqui. Um jeans caramelo com uma blusa bege, areia ou chocolate cria profundidade e dá um acabamento elegante sem esforço.



Se quiser um resultado mais fashionista, vale misturar texturas. Linho, tricô, couro, camurça e algodão ajudam a dar movimento ao visual e fazem toda a diferença. Às vezes, mesmo uma combinação simples ganha outra cara quando os tecidos trazem contraste.



Nos acessórios, dourado, couro marrom, bolsas estruturadas e sapatos em tons neutros costumam acompanhar muito bem essa proposta. São detalhes que ajudam a deixar a produção mais polida, mas ainda leve.



E tem um detalhe que faz toda a diferença: o jeans em tons terrosos também é uma ótima alternativa para quem quer sair um pouquinho do jeans azul tradicional sem abrir mão da praticidade. Ele continua sendo fácil de combinar, mas traz um ar mais atual e sofisticado.



No fim das contas, o charme dessa tendência está justamente nisso. Ela funciona para quem gosta de um visual básico, para quem ama um toque elegante e também para quem quer brincar mais com moda sem complicar demais o look.



Se você estava procurando inspiração para usar jeans em tons terrosos, pode apostar sem medo: é aquele tipo de peça que entra no guarda-roupa e combina com muita coisa. Afinal, às vezes, uma pequena mudança de cor já transforma completamente a produção.