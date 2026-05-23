Peças-chave, combinações e truques para trazer o boho chic para o seu dia a dia - Reprodução/Internet

Peças-chave, combinações e truques para trazer o boho chic para o seu dia a diaReprodução/Internet

Publicado 23/05/2026 09:34

Se tem uma tendência que voltou com tudo e já conquistou o coração de quem ama um visual leve, estiloso e cheio de personalidade, é o boho chic. Sabe aquele look com cara de liberdade, meio despretensioso, mas ao mesmo tempo super pensado? É exatamente essa vibe.

O boho chic mistura referências bem interessantes. Tem um pezinho no estilo hippie, um toque folk, pitadas vintage e até uma influência mais romântica. O resultado são produções fluidas, com movimento, texturas e muitos detalhes que fazem diferença.

E não é difícil entender por que ele voltou a ganhar força. Em um momento em que a moda está cada vez mais conectada ao conforto e à autenticidade, o boho aparece como um respiro. Ele não exige perfeição. Pelo contrário. A graça está justamente na mistura.

Vestidos longos e soltinhos são praticamente a cara desse estilo. Aqueles com estampas florais, tecidos leves e mangas amplas entram fácil no dia a dia. Saias com camadas, batas, kimonos e peças com renda ou crochê também ajudam a construir esse visual mais livre.

Os acessórios são um capítulo à parte. Maxi brincos, colares em camadas, pulseiras, bolsas com franjas e chapéus dão aquele acabamento que transforma o look. Nos pés, vale apostar em botas, sandálias rasteiras ou até aquele salto mais rústico, que foge do óbvio.

As cores geralmente seguem uma paleta mais terrosa, com bege, marrom, caramelo e off white dominando. Mas isso não impede a presença de estampas marcantes e combinações mais ousadas. O boho chic não tem muitas regras rígidas, e talvez esse seja o seu maior charme.

Outra coisa interessante é como ele se adapta a diferentes ocasiões. Dá para usar em um passeio durante o dia, em um evento ao ar livre ou até em produções mais arrumadinhas, dependendo das escolhas. Tudo vai do equilíbrio entre as peças.

No fundo, o boho chic é muito mais sobre atitude do que sobre tendência. É sobre se vestir de um jeito que faz sentido para você, sem abrir mão do conforto e da sua identidade. Aquela sensação de estar bem com o que está usando, sabe?

Se a ideia é atualizar o guarda-roupa sem complicação, vale apostar em uma peça-chave e ir construindo o resto aos poucos. Porque no boho, quanto mais natural parecer, melhor.