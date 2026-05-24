- Reprodução/Redes sociais

Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/05/2026 00:00

Quando tentarem te dizer que o amor não existe ou que é bobagem, lembre-se da história do Comandante Felipe Marques. Ele era um homem que amava o céu e a sua missão. Mesmo após ser atingido na cabeça em serviço, ele nos mostrou uma força incrível e viveu 423 dias de luta.

Nesse tempo, ele nos ensinou que o amor cuida e está ao lado nos momentos mais difíceis. Ele recebeu esse amor puro, e sua esposa nos mostrou o que é amar de verdade: na alegria e na dor. Ela levará para a vida inteira a lembrança de um amor que não desistiu.

Quando falarem para você que o amor está em desuso ou que o legal é viver sem compromisso, lembre-se: o amor verdadeiro é aquele que segura a mão até o fim. Quando disserem que a família é uma instituição falida, lembre-se que o que é sagrado não tem prazo de validade. A família unida, não importa a formação, foi feita para que tenhamos cumplicidade e alguém que nos segure em todos os momentos.

O mundo pode até tentar nos levar para o caminho contrário, por isso a fé é tão importante. Fé nas coisas essenciais e não nas superficiais. Não trocar o que é valioso pelo que passa rápido é saber que, no fim, o que importa é o que levamos dentro de nós: a nossa essência e o sentido da vida.

Tudo fez sentido, por mais doloroso que tenha sido. A perda desse homem bom, íntegro e corajoso deixa saudade, mas também deixa uma lição: acreditar no amor ainda é a melhor escolha.

É melhor viver uma primavera breve, do que a vida inteira sem flores.

Eu acredito no amor. E você?

‘Hambúrguer doce’: a sobremesa viral das redes sociais

hambúrguer doce - Reprodução/Internet

hambúrguer doceReprodução/Internet

O ‘hambúrguer doce’ virou a nova obsessão das redes sociais e já está conquistando quem ama sobremesas criativas. A receita viral mistura pão de ló fofinho, brigadeiro e morango em um visual que imita um hambúrguer de verdade.

A massa é feita com ovos, açúcar, farinha, água morna e fermento. Já o “hambúrguer” leva brigadeiro modelado em formato redondo. O recheio ainda ganha creme de leite em pó, morangos fatiados e geleia de morango para deixar tudo ainda mais bonito e gostoso.

Na montagem, basta cortar o bolinho ao meio, rechear e fechar como um sanduíche. O resultado é uma sobremesa divertida, perfeita para fotos e para servir no café da tarde.



Beleza da alma

“A vida é maravilhosa se não se tem medo dela” - Charles Chaplin.

