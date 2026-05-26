A chegada do novo integrante da família Santana Improta movimentou a internet e arrancou suspiros dos fãsLéo Farias/Instagram
Conhecidos por compartilharem a rotina em família de forma leve e divertida, Lore e Léo já conquistavam a internet com os registros ao lado da pequena Liz. Agora, com a chegada do novo bebê, os fãs ficaram ainda mais encantados com essa nova fase da família. E claro que o anúncio veio daquele jeitinho emocionante que a gente ama acompanhar.
Nas redes sociais, a influenciadora dividiu detalhes do nascimento e recebeu uma verdadeira chuva de mensagens carinhosas de famosos, amigos e seguidores. O casal, que sempre fala sobre o sonho de aumentar a família, vinha compartilhando momentos da gestação nos últimos meses, incluindo preparativos, expectativas e até curiosidades sobre o bebê.
Durante a gravidez, Lore também mostrou um pouco da sua rotina de cuidados, incluindo treinos e exercícios voltados para o bem-estar nessa fase tão especial. A influenciadora chegou a comentar sobre as mudanças no corpo durante a gestação, assunto que gerou identificação imediata entre muitas mães nas redes.
Outro detalhe que deixou os fãs ainda mais apaixonados foi a dedicação de Léo Santana à família. O cantor já havia revelado que pretendia desacelerar a agenda para acompanhar de perto a chegada do bebê e viver esse momento ao lado da esposa e dos filhos.
A internet, claro, já está completamente rendida ao novo integrante da família Santana Improta. E se tem uma coisa que ninguém duvida, é que esse bebê já nasceu cercado de muito amor, carinho e fofura.
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