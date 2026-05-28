Consumo moderado de sucos 100% fruta pode ajudar na saúde do intestino e complementar a alimentação diária - Reprodução/Internet

Consumo moderado de sucos 100% fruta pode ajudar na saúde do intestino e complementar a alimentação diáriaReprodução/Internet

Publicado 28/05/2026 09:40

Olá, meninas!

Quando o assunto é saúde intestinal, muita gente já pensa logo em probióticos, alimentação leve e aquela famosa busca pelo “intestino regulado”. E não é à toa. Durante o Maio Roxo, campanha voltada para a conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais e saúde digestiva, o tema ganha ainda mais destaque.



No meio dessa conversa sobre bem-estar e alimentação equilibrada, os sucos 100% fruta também vêm chamando atenção como aliados da microbiota intestinal, que nada mais é do que o conjunto de bactérias “boas” que vivem no nosso intestino e influenciam diretamente a saúde do corpo todo.



Segundo o nutricionista Pedro Perim, os sucos 100% fruta podem sim fazer parte de uma rotina saudável, principalmente para quem vive na correria e nem sempre consegue consumir frutas ao longo do dia. “Quando falamos em sucos 100% fruta, podemos considerar tanto aqueles preparados na hora quanto as versões prontas para consumo. Pensando na correria do dia a dia, existem boas opções de sucos 100% fruta em caixinha que podem ser aliados de uma alimentação equilibrada e podem contribuir para um estilo de vida saudável”, explica.



E como ainda existem muitas dúvidas sobre o tema, o especialista esclareceu alguns dos principais mitos e verdades sobre os sucos e a saúde intestinal.



Muita gente acredita que suco de fruta faz mal para a microbiota intestinal, mas isso é mito. Quando consumidos com moderação e sem adição de açúcar, os sucos 100% fruta podem ajudar no crescimento de bactérias benéficas e colaborar para o equilíbrio do intestino.



Outro ponto importante é que várias frutas possuem compostos bioativos, como flavonoides e vitamina C, que podem contribuir para reduzir inflamações e melhorar o funcionamento intestinal. Frutas cítricas, uva e frutas vermelhas, por exemplo, costumam ser destaque nesse sentido.



Mas atenção: apesar dos benefícios, o suco não substitui o consumo das frutas in natura. Ele pode complementar a alimentação, principalmente para quem tem dificuldade em consumir a quantidade ideal de frutas, legumes e verduras no dia a dia, mas os alimentos naturais continuam sendo fundamentais para uma rotina equilibrada.



Um dos mitos mais comuns é a ideia de que o consumo de suco 100% fruta causa ganho de peso automaticamente. Segundo o especialista, pesquisas mostram que o consumo moderado, entre 120 ml e 250 ml por dia, não está associado ao aumento do índice de massa corporal. O que realmente faz diferença é o conjunto da alimentação e dos hábitos de vida.



O nutricionista também destaca que pessoas que usam medicamentos como os análogos de GLP-1, bastante conhecidos atualmente por ajudarem no emagrecimento, podem se beneficiar dos sucos 100% fruta. Isso porque muitos pacientes enfrentam náuseas, falta de apetite e saciedade precoce durante o tratamento, e os sucos acabam sendo uma forma prática e leve de consumir vitaminas, minerais e compostos importantes para o organismo.



No fim das contas, incluir sucos 100% fruta na rotina pode ser uma alternativa prática para complementar a alimentação e cuidar da saúde intestinal de forma equilibrada. “Os sucos 100% fruta em caixinha são boas opções para quem busca praticidade sem abrir mão da qualidade nutricional. Eles podem ser incorporados de forma equilibrada à rotina e apoiar a saúde intestinal e o bem-estar geral”, finaliza Pedro Perim.