Nova tonalidade conquista espaço na moda e promete ser uma das grandes apostas de 2026 - Reprodução/Pinterest

Nova tonalidade conquista espaço na moda e promete ser uma das grandes apostas de 2026Reprodução/Pinterest

Publicado 29/05/2026 09:40

Olá, meninas!

Se tem uma coisa que a moda adora fazer é trocar o “queridinho” da vez, né? E agora quem está saindo de cena aos pouquinhos é o azul bebê, que por muito tempo foi sinônimo de delicadeza e romantismo. No lugar dele, entra uma versão muito mais moderna e sofisticada: o azul glacial.



Essa nova tonalidade chega com uma vibe mais fria, elegante e super atual, daquele tipo de cor que deixa qualquer look com cara de “pensei muito, mas nem me esforcei tanto assim”. Ele já está aparecendo com força nas previsões de tendência para 2026 e promete dominar desde o street style até produções mais arrumadinhas.



O azul glacial é a nova sensação do momento



Diferente do azul bebê, o azul glacial tem um ar mais refinado e contemporâneo. Ele lembra um tom geladinho, bem suave, mas com uma presença fashion mais marcante, sabe?



O resultado é uma cor que funciona praticamente como um novo neutro no guarda-roupa. Ela combina fácil com branco, bege, cinza e preto, mas também fica incrível em looks monocromáticos, entregando aquele visual chique sem esforço.



Por que essa cor está bombando?



O hype do azul glacial não é à toa. Ele combina super com essa fase da moda que está mais minimalista, elegante e com aquela pegada de sofisticação discreta.



É o tipo de tom que não chama atenção pelo exagero, mas sim pelo efeito final: tudo fica mais harmônico, moderno e visualmente leve.



Como usar o azul glacial na prática



Se você ainda está se acostumando com a ideia, pode começar pelos acessórios, tipo bolsas, sapatos ou até esmaltes nesse tom. Já dá um toque fashion sem mudar tudo de uma vez.



Mas se a ideia for se jogar mesmo na tendência, vale apostar em peças maiores como blazers, camisas e vestidos. O look todo em azul glacial também está super em alta e deixa a produção com aquela cara de editorial de moda.



E pra quem gosta de contraste, ele fica lindo com tons mais quentes como caramelo e até vermelho, criando um visual mais estiloso e cheio de personalidade.



A cara da nova moda



No fim, o azul glacial vai muito além de uma simples cor tendência. Ele representa essa nova fase da moda, mais leve, elegante e com aquele toque de sofisticação silenciosa que está dominando tudo.



E tudo indica que esse tom ainda vai aparecer bastante em 2026, viu?

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