Entenda por que a calça pantalona funciona tão bem em diferentes tipos de corpo - Reprodução/Internet

Entenda por que a calça pantalona funciona tão bem em diferentes tipos de corpoReprodução/Internet

Publicado 06/06/2026 09:38

Olá, meninas!

Confortável, estilosa e extremamente versátil, a calça pantalona virou aquela peça curinga que salva qualquer produção. E o melhor de tudo é que ela também ajuda a criar uma silhueta mais alongada de um jeito super natural. Não é à toa que ela continua firme entre as tendências favoritas das fashionistas.



Com modelagem ampla e caimento soltinho, a pantalona consegue entregar elegância sem esforço. Mas alguns truques de styling fazem toda a diferença para valorizar ainda mais o visual e criar aquele efeito de pernas mais longas e corpo alongado que muita gente ama.



O primeiro segredo está na cintura alta. Esse modelo ajuda a marcar a região da cintura e cria a impressão de que as pernas começam mais acima, alongando instantaneamente a silhueta. Quando a peça fica bem ajustada nessa parte do corpo, o resultado fica ainda mais sofisticado.



Outro truque que funciona muito é apostar em looks monocromáticos. Usar a pantalona com blusas da mesma cartela de cores cria uma linha contínua no visual, deixando a produção mais elegante e visualmente alongada. Tons neutros como bege, preto, marrom, branco e cinza são perfeitos para isso.



O comprimento da calça também faz diferença. As pantalonas que quase encostam no chão ajudam a criar um efeito mais fluido e comprido nas pernas. Quando combinadas com salto, então, o resultado fica ainda mais poderoso. Mas quem prefere conforto pode apostar tranquilamente em tênis plataforma ou sandálias com solado mais alto.



Na parte de cima, vale equilibrar o volume. Como a pantalona já tem bastante movimento, blusas mais ajustadas ao corpo ou até cropped estruturado ajudam a harmonizar a produção. Colocar a blusa por dentro da calça também é um truque simples que faz o look parecer muito mais elegante.



As listras verticais entram como outro detalhe estratégico. Elas ajudam a criar uma ilusão de altura e deixam a pantalona ainda mais favorecedora para quem quer alongar a silhueta. Tecidos com caimento leve e fluido também contribuem para esse efeito mais sofisticado.



E engana-se quem pensa que a peça funciona só em looks sociais. A calça pantalona aparece hoje em produções casuais, urbanas, românticas e até esportivas. Dá para usar com camisa, top, blazer, tricô, regata e até moletom dependendo da proposta.



Além de confortável, a pantalona é democrática e funciona para diferentes tipos de corpo justamente por valorizar as proporções sem marcar demais. É aquela peça que consegue unir elegância, praticidade e informação de moda no mesmo look.



Se a ideia é parecer mais alta, sofisticada e estilosa sem abrir mão do conforto, a calça pantalona definitivamente merece um espaço especial no guarda-roupa.

Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.