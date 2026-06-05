Da cocada ao brigadeiro, as receitas apresentadas pela chef provam que é possível unir saúde, economia e muito saborDivulgação
Uma das receitas que mais chamou atenção foi a cocada de fígado de galinha. Eu sei que, à primeira vista, a combinação pode parecer inusitada, mas a proposta é justamente aproveitar o alto valor nutricional do fígado de uma forma diferente e muito mais atraente para quem tem dificuldade em consumir esse alimento no dia a dia.
Cocada de Fígado de Galinha
Ingredientes
- 100 g de fígado de galinha;
- Água filtrada suficiente para o molho;
- 2 colheres (sopa) de vinagre;
- 200 g de coco ralado seco;
- 250 g de açúcar mascavo;
- 100 g de manteiga.
Modo de preparo
- Lave o fígado de galinha e deixe de molho em água filtrada com o vinagre por 30 minutos;
- Pique o fígado bem miudinho e reserve;
- Em uma panela, coloque o coco ralado, o açúcar mascavo e a manteiga;
- Misture bem os ingredientes;
- Acrescente o fígado picado;
- Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura desgrudar do fundo da panela;
- Espere esfriar e sirva.
Outra novidade que deixou muita gente curiosa foi o brigadeiro de fígado de boi. Sim, você leu certo! A chef mostrou uma maneira criativa de incluir esse ingrediente tão rico em ferro e vitaminas em uma sobremesa.
Brigadeiro de Fígado de Boi
Ingredientes
- 100 g de fígado cru;
- Água filtrada suficiente para o molho;
- 2 colheres (sopa) de vinagre;
- 200 ml de leite de coco;
- 1 colher (sopa) de manteiga;
- 100 g de creme de leite de inhame;
- 3 colheres (sopa) de cacau em pó;
- 120 g de pasta de maçã e passas;
- 2 colheres (sopa) de coco ralado;
- 10 g de baunilha;
- 10 g de canela em pó.
Modo de preparo
- Deixe o fígado de molho em água filtrada com o vinagre;
- Bata o fígado no liquidificador com o leite de coco;
- Passe a mistura por uma peneira e reserve;
- Em uma panela, coloque a manteiga, o creme de leite de inhame, o cacau em pó, a pasta de maçã e passas, o coco ralado, a baunilha, a canela e o fígado reservado;
- Misture tudo muito bem;
- Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro;
- Espere esfriar e sirva como preferir.
O mais interessante dessas receitas é justamente o convite para enxergarmos os alimentos com outros olhos. Muitas vezes, ingredientes extremamente nutritivos acabam sendo pouco consumidos por causa do sabor ou da forma tradicional de preparo.
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