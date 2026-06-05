Da cocada ao brigadeiro, as receitas apresentadas pela chef provam que é possível unir saúde, economia e muito sabor - Divulgação

Da cocada ao brigadeiro, as receitas apresentadas pela chef provam que é possível unir saúde, economia e muito saborDivulgação

Publicado 05/06/2026 09:34

Olá, meninas!

Quem acompanha minha coluna sabe que eu adoro descobrir ideias criativas que unem sabor, economia e saúde. E nesta semana, no programa Vem com a Gente da Band Rio, tive o prazer de receber a querida chef Neide Marco (@neidemarco), especialista em aproveitamento integral dos alimentos. Ela trouxe receitas que, confesso, me surpreenderam bastante e mostraram que é possível transformar ingredientes muitas vezes deixados de lado em verdadeiras delícias.



Uma das receitas que mais chamou atenção foi a cocada de fígado de galinha. Eu sei que, à primeira vista, a combinação pode parecer inusitada, mas a proposta é justamente aproveitar o alto valor nutricional do fígado de uma forma diferente e muito mais atraente para quem tem dificuldade em consumir esse alimento no dia a dia.



Cocada de Fígado de Galinha



Ingredientes



- 100 g de fígado de galinha;

- Água filtrada suficiente para o molho;

- 2 colheres (sopa) de vinagre;

- 200 g de coco ralado seco;

- 250 g de açúcar mascavo;

- 100 g de manteiga.



Modo de preparo



- Lave o fígado de galinha e deixe de molho em água filtrada com o vinagre por 30 minutos;

- Pique o fígado bem miudinho e reserve;

- Em uma panela, coloque o coco ralado, o açúcar mascavo e a manteiga;

- Misture bem os ingredientes;

- Acrescente o fígado picado;

- Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura desgrudar do fundo da panela;

- Espere esfriar e sirva.



Outra novidade que deixou muita gente curiosa foi o brigadeiro de fígado de boi. Sim, você leu certo! A chef mostrou uma maneira criativa de incluir esse ingrediente tão rico em ferro e vitaminas em uma sobremesa.



Brigadeiro de Fígado de Boi



Ingredientes



- 100 g de fígado cru;

- Água filtrada suficiente para o molho;

- 2 colheres (sopa) de vinagre;

- 200 ml de leite de coco;

- 1 colher (sopa) de manteiga;

- 100 g de creme de leite de inhame;

- 3 colheres (sopa) de cacau em pó;

- 120 g de pasta de maçã e passas;

- 2 colheres (sopa) de coco ralado;

- 10 g de baunilha;

- 10 g de canela em pó.



Modo de preparo



- Deixe o fígado de molho em água filtrada com o vinagre;

- Bata o fígado no liquidificador com o leite de coco;

- Passe a mistura por uma peneira e reserve;

- Em uma panela, coloque a manteiga, o creme de leite de inhame, o cacau em pó, a pasta de maçã e passas, o coco ralado, a baunilha, a canela e o fígado reservado;

- Misture tudo muito bem;

- Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro;

- Espere esfriar e sirva como preferir.



O mais interessante dessas receitas é justamente o convite para enxergarmos os alimentos com outros olhos. Muitas vezes, ingredientes extremamente nutritivos acabam sendo pouco consumidos por causa do sabor ou da forma tradicional de preparo.

E é aí que entra a criatividade na cozinha, transformando aquilo que parecia improvável em algo saboroso e cheio de benefícios. A participação da Neide Marco foi uma verdadeira aula sobre consciência alimentar, aproveitamento integral e inovação na cozinha.