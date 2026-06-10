A artista mostrou que moda, atitude e paixão pelo Brasil podem formar uma combinação irresistívelReprodução/Instagram
Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, Paolla apostou em peças que remetem à bandeira brasileira e mostrou que é possível unir moda, feminilidade e paixão pelo futebol em uma mesma produção. O resultado? Uma enxurrada de elogios e comentários de fãs que não economizaram palavras para exaltar a beleza e o carisma da atriz.
Mas, mais do que os looks, o que chamou atenção foi a forma leve e descontraída com que ela abraçou o clima da Copa. Afinal, quando chega essa época, não são apenas os estádios que ficam coloridos. As tendências também entram em campo, e as cores verde, amarelo, azul e branco voltam a dominar as produções de quem adora celebrar o momento com estilo.
Paolla mostrou exatamente isso: que torcer pelo Brasil não significa abrir mão da elegância. Pelo contrário. As referências esportivas vêm conquistando cada vez mais espaço na moda e provam que uma produção temática pode ser sofisticada, moderna e extremamente feminina.
Enquanto a contagem regressiva para os jogos continua, uma coisa já é certa: quando o assunto é entrar no espírito da Copa com charme e personalidade, Paolla Oliveira sabe fazer como poucas. E, convenhamos, ela transformou a torcida em mais um momento para esbanjar beleza, confiança e muito estilo.
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