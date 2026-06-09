Empresária, líder e defensora do protagonismo feminino, Luciana Polati mostra que determinação e propósito podem caminhar lado a lado - Reprodução

Empresária, líder e defensora do protagonismo feminino, Luciana Polati mostra que determinação e propósito podem caminhar lado a ladoReprodução

Publicado 09/06/2026 14:16

Olá, meninas!

Tem mulheres que chegam aos lugares e naturalmente chamam atenção pela força, pela elegância e, principalmente, pela história que carregam. E foi exatamente essa impressão que tive ao receber, nesta segunda-feira, a querida Luciana Polati no programa Vem com a Gente, da Band Rio.



Empresária, liderança política e uma mulher que faz questão de abrir caminhos para outras mulheres, Luciana é daquelas pessoas que transformam desafios em combustível para seguir em frente. Durante nossa conversa, ficou ainda mais evidente a paixão que ela tem por tudo aquilo que envolve desenvolvimento, oportunidades e fortalecimento feminino.



Recentemente, Luciana participou da terceira edição da Imersão Mulheres Prósperas, um dos maiores encontros voltados ao empreendedorismo feminino no estado do Rio de Janeiro. Além de prestigiar o evento, ela também subiu ao palco para compartilhar sua trajetória de vida, suas experiências no mundo dos negócios e as lições aprendidas ao longo de sua caminhada. Uma história marcada por coragem, trabalho e muita determinação.



E é justamente essa capacidade de inspirar outras mulheres que mais chama atenção. Luciana acredita que a independência financeira, a qualificação profissional e a presença feminina nos espaços de decisão são ferramentas fundamentais para transformar vidas. Uma visão que reflete não apenas em seus discursos, mas também em suas ações.



Enquanto muitas pessoas escolhem os caminhos mais fáceis, ela decidiu percorrer o estado para ouvir de perto a população. Só no último fim de semana foram mais de 550 quilômetros de estrada, passando por cidades do interior fluminense em uma agenda intensa de reuniões, encontros e conversas com lideranças e moradores. Um trabalho construído na base da escuta, do diálogo e da proximidade com as pessoas.



Ver uma mulher ocupando espaços de liderança, defendendo pautas importantes e incentivando outras mulheres a acreditarem no próprio potencial é algo que merece ser celebrado. Luciana Polati representa essa força feminina que não espera oportunidades aparecerem, mas trabalha para criá-las.





