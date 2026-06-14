Moda junina - Reprodução/Pinterest

Moda juninaReprodução/Pinterest

Publicado 14/06/2026 00:00

A temporada de festas juninas já começou e, para muitas mulheres, escolher o look faz parte da diversão. Neste ano, as produções chegam com uma proposta mais moderna, misturando referências tradicionais com tendências que estão em alta.

O xadrez segue como a estampa queridinha dos arraiás e aparece em vestidos, camisas e saias com modelagens mais atuais. Os vestidos midi com mangas bufantes e cintura marcada continuam entre os favoritos, trazendo um visual romântico que combina perfeitamente com o clima da festa.

O jeans também ganha destaque e surge em diferentes versões, desde saias e jardineiras até calças de corte reto. A combinação entre jeans e xadrez continua sendo uma aposta certeira para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo.

Nos pés, as botas permanecem como protagonistas. Os modelos country e de cano curto ajudam a compor o visual e ainda garantem conforto para curtir a quadrilha, os shows e todas as atrações típicas da temporada.

Para quem prefere uma produção mais discreta, vestidos florais, peças em tons terrosos e acessórios como cintos e lenços são ótimas alternativas. A ideia é trazer elementos juninos de forma leve e elegante.

Mais do que seguir uma fantasia, a moda junina deste ano convida cada mulher a adaptar as tendências ao seu próprio estilo, criando looks confortáveis, femininos e perfeitos para aproveitar os arraiás com muito charme.

Torta de Liquidificador: a receita perfeita para levar ao arraiá

torta de liquidificador - Reprodução/Internet

torta de liquidificadorReprodução/Internet

Se você está procurando uma receita fácil para entrar no clima das festas juninas, essa torta salgada de liquidificador é uma ótima pedida. Com uma massa de milho macia e um recheio cremoso de linguiça calabresa, queijo coalho e requeijão, ela combina ingredientes típicos da temporada em uma versão simples de preparar.

A massa leva milho-verde, ovos, leite, queijo parmesão, requeijão, cebola refogada, flocão de milho, óleo, cebolinha e fermento. Basta bater tudo no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

Para o recheio, a linguiça calabresa é dourada e misturada ao queijo coalho ralado e ao requeijão cremoso. Depois, é só colocar metade da massa em uma forma untada, distribuir o recheio, cobrir com o restante da massa e levar ao forno até dourar.

O resultado é uma torta saborosa, cremosa e perfeita para servir nos encontros durante a temporada de festa.



Beleza na Alma

“Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas” – Confúcio.



